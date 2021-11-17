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  4. Zeynep Sever Demirel'den Kasım ayında deniz keyfi! Plaj pozlarını paylaştı

Zeynep Sever Demirel'den Kasım ayında deniz keyfi! Plaj pozlarını paylaştı

17.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel ile evli olan Zeynep Sever Demirel, Kasım ayında deniz keyfi yaptı. Antalya'da denize giren n eski Belçika güzeli, o kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Zeynep Sever Demirel'den Kasım ayında deniz keyfi! Plaj pozlarını paylaştı

Eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Oyunculuğu da adım atan Zeynep Sever, TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisiyle ekranlara geliyor.

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KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ!

Antalya'ya giden Demirel, sıcak havayı fırsat bilerek soluğu plajda aldı. Kasım ayında denize giren Belçika güzeli, düzgün fiziği ile dikkat çekti.

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Deniz keyfi yapan ünlü model ve oyuncu, bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

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Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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