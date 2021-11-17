Zeynep Sever Demirel'den Kasım ayında deniz keyfi! Plaj pozlarını paylaştı

Eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Oyunculuğu da adım atan Zeynep Sever, TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisiyle ekranlara geliyor.
Antalya'ya giden Demirel, sıcak havayı fırsat bilerek soluğu plajda aldı. Kasım ayında denize giren Belçika güzeli, düzgün fiziği ile dikkat çekti.
Deniz keyfi yapan ünlü model ve oyuncu, bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.
Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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