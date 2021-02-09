Zeynep Sever Demirel taytlı tulumuyla beğeni topladı

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yogaya merak sardı.

Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Taytlı tulumuyla pozlar veren ünlü isim fiziğiyle beğeni topladı.

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil" notunu düştü.



2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Demirel'in paylaşımları 17 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

