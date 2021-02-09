MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Sever Demirel taytlı tulumuyla beğeni topladı

Zeynep Sever Demirel taytlı tulumuyla beğeni topladı

09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zeynep Sever Demirel taytlı tulumuyla beğeni topladı

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yoga yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Demirel'in taytlı tulumuna beğeni yağdı.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yogaya merak sardı.

Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Taytlı tulumuyla pozlar veren ünlü isim fiziğiyle beğeni topladı.

2966542_4f0ec6803eaca48176799f8a8170a194_640x640

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil" notunu düştü.

2966542_4e17c172de047f468e331da8e147cbfd_640x640
2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Demirel'in paylaşımları 17 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
'Atak yaşadım' demişti! Sağlığı nasıl?'Atak yaşadım' demişti! Sağlığı nasıl?
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
tayt icadından beri bizim millette bu kadar yoga görmedi...

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Beğenilince yenisini paylaştı! Taytlı poz

Beğenilince yenisini paylaştı! Taytlı poz

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım! Oğlu Ali'den izin aldı...

Duygusal paylaşım! Oğlu Ali'den izin aldı...

Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz

Kızlarıyla olan pozlarını paylaşınca olay oldu

Kim Kardashian’ı soyan hırsız bir de kitap yazdı! 'Kaçarken...'

Bu nasıl yüzsüzlük! Kim'i soyan hırsız...

Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor

Halil Sezai'den müjdeli haber

Şebnem Ferah'ın Instagram paylaşımları merak edildi! İşte Şebnem Ferah'ın makyajsız hali

Makyajsız haliyle gündem oldu

Naz Mila yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.