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Zeynep Sever Demirel: Volkan ile ilk başlarda tanışmak istemedim

22.10.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Zeynep Sever Demirel: Volkan ile ilk başlarda tanışmak istemedim

2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Demirel, "Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince orda geri adım attım. bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük Volkan kendini bana kanıtladı" şeklinde konuştu.

Zeynep Sever Demirel, Youtube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Demirel, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Moda ve Sosyete programında eşi ile nasıl tanıştığından bahseden Demirel şunları ifadeleri kullandı:

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2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık, evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor.
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Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. (gülüyor) Benim ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar… İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor.

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Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince orda geri adım attım. Ben Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi oradan ekledi, MSN’den ekledi.

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Ben hala direniyorum falan… Taktik-maktik yok futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.

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