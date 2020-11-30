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Zeynep Sever Demirel yine saç rengini değiştirdi! 'Yaptım oldu'

30.11.2020 07:08 | Son Güncelleme:
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Zeynep Sever Demirel yine saç rengini değiştirdi! 'Yaptım oldu'

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, yine saç rengini değiştirdi. Siyahtan kızıla geçen Demirel daha sonra saçlarını sarıya ardından da maviye boyayarak sevenlerini şaşırttı.

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, yine saç rengini değiştirdi.

Her yaptığı imajla adından söz ettiren Demirel, bu defa radikal karara imza attı. Pandemiden önce siyah saçını kızıl yapan Demirel, geçtiğimiz günlerde sarışın olmuştu.

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Sarı rengi beğenmediğini belirten Demirel, bu defa saçını mavi yaptı.

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Yeni saç rengini Instagram’dan paylaşan Demirel, “Yaptım oldu, beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre böyleyim” diye yazdı.

Zeynep Sever Demirel yine imajını değiştirdi! Olay olduZeynep Sever Demirel yine imajını değiştirdi! Olay oldu


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