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Zeynep Tokuş: Korktuğun belki sevdiğin olacak

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü oynadığı Deli Yürek dizisi ile geniş bir kitle tarafından tanınan Zeynep Tokuş, şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor.

Zeynep Tokuş: Korktuğun belki sevdiğin olacak

1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan Zeynep Tokuş, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı. Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşırken kendisine yeni bir kariyer çizdi.

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Yoga eğitmenliği yapan ve sergilediği akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram’da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. 42 yaşında ve 3 çocuk annesi Tokuş’un zorlu hareketi beğeni toplarken başarılı isim şunu paylaştı…

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“YAZ OYUNLARI BAŞLASIN”

“Korku nedir? Korku bilinmeyendir, bilmediğindir.. Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alanını daha yaratacak… Hatta belki korktuğun sevdiğin olacak…Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun ve yaz oyunları başlasın!”

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Anahtar Kelimeler:
zeynep tokuş Yoga

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