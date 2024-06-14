Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonundan yeni tanıtım paylaşıldı! Sosyal medyayı hareketlendirdi

    Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonundan yeni tanıtım paylaşıldı! Sosyal medyayı hareketlendirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.06.2024 15:37
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İlk sezonuyla Netflix'in en çok beğenilen yerli yapımlarından biri olarak kabul edilen Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonu için geri sayım başlamışken yeni tanıtım da geldi. 2. sezon tarihi 11 Temmuz olarak açıklanan Zeytin Ağacı dizisinin tanıtımı sosyal medyada da beğeni topladı.

    Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonundan yeni tanıtım paylaşıldı! Sosyal medyayı hareketlendirdi

    Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı, başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı Netflix'in Zeytin Ağacı dizisi 2. sezonuyla 11 Temmuz tarihinde yayına girecek.

    Dizinin yeni sezon tanıtımı Netflix'in resmi Twitter hesabından, "ZeytinAğacı 2.sezonuyla 11 Temmuz’da Netflix’te yayında olacak!" notuyla paylaşıldı.


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Değeri 635 bin TL! "Bırak almayı üzerine para verseler durmam"Değeri 635 bin TL! "Bırak almayı üzerine para verseler durmam"
    Kehanetini yineledi! 'Sadece birkaç gün kaldı' Kehanetini yineledi! 'Sadece birkaç gün kaldı'
    Anne rahmindeki halini bile hatılıyor! "Bir fetüs olduğum zamanlarda" diyerek anlattıAnne rahmindeki halini bile hatılıyor! "Bir fetüs olduğum zamanlarda" diyerek anlattı
    Anahtar Kelimeler:
    Zeytin Ağacı dizisi
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor!

    Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor!

    Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi

    Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi

    Kehanetini yineledi! 'Sadece birkaç gün kaldı'

    Kehanetini yineledi! 'Sadece birkaç gün kaldı'

    O eski halinden eser yok! Çene ameliyatının sonuçları şoke etti

    O eski halinden eser yok! Çene ameliyatının sonuçları şoke etti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Değeri 635 bin TL! "Bırak almayı üzerine para verseler durmam"

    Değeri 635 bin TL! "Bırak almayı üzerine para verseler durmam"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.