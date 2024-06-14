Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonundan yeni tanıtım paylaşıldı! Sosyal medyayı hareketlendirdi

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı, başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı Netflix'in Zeytin Ağacı dizisi 2. sezonuyla 11 Temmuz tarihinde yayına girecek.
Dizinin yeni sezon tanıtımı Netflix'in resmi Twitter hesabından, "ZeytinAğacı 2.sezonuyla 11 Temmuz’da Netflix’te yayında olacak!" notuyla paylaşıldı.
#ZeytinAğacı 2.sezonuyla 11 Temmuz’da Netflix’te yayında olacak! pic.twitter.com/PgOsuI4vwZ— ÇapaMag Dizi & Sinema (@CapaMagDizi) June 14, 2024