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    4. Zeytin Ağacı ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak? Müjdeyi böyle verdiler: Çekimler tamamlanmak üzere

    Zeytin Ağacı ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak? Müjdeyi böyle verdiler: Çekimler tamamlanmak üzere

    26.09.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İlk sezonuyla sosyal medyada büyük ses getirmeyi başlayan Netflix'in popüler dizisi Zeytin Ağacı için ikinci sezon çekimlerinden kare paylaşıldı. Zeytin Ağacı dizisinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ikinci sezon çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunun müjdesi verildi.

    Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı ve ilk sezonuyla büyük ses getirmeyi başaran Zeytin Ağacı dizisi için geri sayım başladı. İkinci sezon yayın tarihi henüz belli olmasa da dizinin Instagram hesabından yapılan açıklamada başrol oyuncularının selfiesi paylaşılarak çekimlerin tamamlanmak üzere olduğunu bilgisi paylaşıldı.

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    Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu için hayranlarının heyecanı katlanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda ikinci sezondan paylaşılan ilk karenin ardından çekimlerin tamamlanmak üzere olduğu da bildirildi.

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    Tuba Büyüküstün Zeytin Ağacı dizisi

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