Zeytin Ağacı ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak? Müjdeyi böyle verdiler: Çekimler tamamlanmak üzere

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı ve ilk sezonuyla büyük ses getirmeyi başaran Zeytin Ağacı dizisi için geri sayım başladı. İkinci sezon yayın tarihi henüz belli olmasa da dizinin Instagram hesabından yapılan açıklamada başrol oyuncularının selfiesi paylaşılarak çekimlerin tamamlanmak üzere olduğunu bilgisi paylaşıldı.

BÜYÜK MERAKLA BEKLENİYOR

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu için hayranlarının heyecanı katlanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda ikinci sezondan paylaşılan ilk karenin ardından çekimlerin tamamlanmak üzere olduğu da bildirildi.