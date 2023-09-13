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    4. Başrollerini Aslıhan Güner ve Alican Yücesoy'un paylaştığı "Zübeyde Analar ve Oğullar" filminin afişi yayınlandı

    Başrollerini Aslıhan Güner ve Alican Yücesoy'un paylaştığı "Zübeyde Analar ve Oğullar" filminin afişi yayınlandı

    13.09.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatına odaklanan paylaştığı "Zübeyde Analar ve Oğullar" filminin afişi yayınlandı. Aslıhan Güner ve Alican Yücesoy'un başrollerini paylaştığı filmin 20 Ekim'de gösterime girmesi bekleniyor.

    Cenk Yaz’ın yönettiği film, Osmanlı’nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik’te başlıyor ve Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreci yansıtıyor. Filmde Aslıhan Güner Zübeyde Hanım'ı ve Alican Yücesoy ise Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor. Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.

    ZÜBEYDE ANALAR VE OĞULLAR FİLMİNİN KONUSU

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    "Kahraman doğulur mu yoksa yetiştirilir mi?" konusunu düşündüren film, hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini beyaz perdeye yansıtıyor.

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    Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hediye eden Zübeyde Hanım’ın ‘Sarı Paşa’sı ile yaşadığı çatışmaların, onun uğruna verdiği mücadelenin, dirayetinin ve cesaretinin anlatıldığı film, Cumhuriyet’in 100. yılına da anlamlı bir armağan.

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