Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema TV
    4. Başrolünü Onur Tuna'nın üstlendiği "Son Akşam Yemeği" filminin afişi yayınlandı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Başrolünü Onur Tuna'nın üstlendiği "Son Akşam Yemeği" filminin afişi yayınlandı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    26.09.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları beyazperdeye aktaracak olan "Son Akşam Yemeği" filminin afişi yayınlandı. Onur Tuna'nın Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmin afişi sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur Tuna'nın hayat verdiği "Son Akşam Yemeği" filmi için geri sayım başladı. 27 Ekim'de gösterime girmesi planlanan film Cumhuriyet ilan edilmeden sadece bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alıyor.

    SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ HAKKINDA

    kapak6

    Yönetmen koltuğunda Levent Onan'ın oturduğu filmde Onur Tuna Mustafa Kemal Atatürk'ü, Pelin Akil ise Latife Hanım'ı canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Engin Şenkan, Azra Aksu Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi oyuncular da rol alıyor.

    1

    Afişi bile gündem yarattı! "Zübeyde Analar ve Oğullar" geliyor Afişi bile gündem yarattı! "Zübeyde Analar ve Oğullar" geliyor

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Zeytin Ağacı ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?
    Sosyal medyayı ikiye bölen görüntüler! Yorum yağmuruna tutulduSosyal medyayı ikiye bölen görüntüler! Yorum yağmuruna tutuldu
    Tarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadıTarzı cesur bulundu! Kasık dövmesini göstermek için dekolteye doyamadı
    Anahtar Kelimeler:
    Mustafa Kemal Atatürk Onur Tuna Cumhuriyet

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

    Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

    Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

    Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

    Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

    Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

    Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

    Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.