Başrolünü Onur Tuna'nın üstlendiği "Son Akşam Yemeği" filminin afişi yayınlandı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur Tuna'nın hayat verdiği "Son Akşam Yemeği" filmi için geri sayım başladı. 27 Ekim'de gösterime girmesi planlanan film Cumhuriyet ilan edilmeden sadece bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alıyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ HAKKINDA

Yönetmen koltuğunda Levent Onan'ın oturduğu filmde Onur Tuna Mustafa Kemal Atatürk'ü, Pelin Akil ise Latife Hanım'ı canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Engin Şenkan, Azra Aksu Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi oyuncular da rol alıyor.