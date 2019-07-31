Zeytinburnu'nda akılalmaz kaza! Kamyon sürücüsü yaşlı adamı böyle ezdi

Olay, 27 Temmuz günü Merkezefendi Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Adil Aslan, camiye gitmek için evinden çıkarak sokakta yürümeye başladı. O sırada sokaktan geri çıkmaya çalışan kamyonetin sürücüsü Aslan’ı fark etmeyerek aracın altına aldı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Adil Aslan’ın bacakları lastiğin altında kalarak sıkıştı. Kamyon sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

AYAK PARMAKLARI KIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılan Aslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, parmaklarında kırıklar bulunduğu tespit edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aslan’ın yolda yürüdüğü görülüyor. Geri gelerek sokaktan çıkmak isteyen bir kamyon sürücüsü Aslan’a çarpıyor. Kamyonetin altında kalan Aslan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor.