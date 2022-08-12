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Zeytinyağlı yemeklerinizi çok daha lezzetli hale getirecek püf noktaları

12.08.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinyağı sağlıklı olmasıyla ve eşsiz tadıyla yemeklerde, salatalarda sık sık kullanılıyor. Çok çeşitli zeytinyağlı yemekler bulunuyor. Bu yemekler oldukça lezzetli olsa da bazen istenmeyen tatlar ortaya çıkabiliyor. Zeytinyağlı yemekleri daha lezzetli hale getirmek için püf noktalarına dikkat edebilirsiniz.

Zeytinyağlı yemeklerinizi çok daha lezzetli hale getirecek püf noktaları

Zeytinyağı özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında oldukça fazla kullanılıyor. Zeytinyağlı sarma, dolma, taze fasulye gibi çeşitleri bulunan yemekler birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Zeytinyağlı yemeklerinizin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız aşağıdaki aşamaları uygulamanız gerekiyor.

TAZE SEBZELERİ TERCİH EDİN

Zeytinyağlı yemekleri hazırlarken mevsim sebzelerini kullanmaya özen gösterin. Sebzeleri seçerken tek tek koklayın ve kontrol edin. Ayrıca kullanacağınız zeytinyağının kaliteli olmasına da özen gösterin.

SEBZELERİ KAVURMAYIN ÇİĞDEN PİŞİRİN

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Sebzeleri seçip bol su altında yıkadınız ve temizlediniz. Ardından tarife göre doğrayıp şekil verdiniz. Pişirme işlemine çiğden başlamaya dikkat edin. Önceden kavurmayın. Böylece hem zamandan tasarruf edebilir, hem de daha sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz.

SEBZELERİN KENDİ SUYU İLE PİŞMESİNİ SAĞLAYIN

Zeytinyağlı yemekleri hazırlarken sebzelerin kendi sularını bırakacağını unutmayın. Yemekleri pişirirken üzerine su ilave etmeyin. Bırakın kendi sularında yavaş yavaş pişsinler.

PİŞİRİRKEN KARIŞTIRMAYIN

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Zeytinyağlı yemekler az su ilavesiyle, kısık ateşte karıştırmadan pişirilir. Yemeği karıştırmamak, sebzelerin zedelenmemesi açısından önemlidir. İlla karıştırmanız gerekiyorsa, tencereyi hafifçe sallayın.

ŞEKER EKLEYİN

Pişirme esnasında zeytinyağlılara toz şeker eklemek, tat dengesini sağlar. Şeker eklenmeyen yemeğin yavan bir tadı olacağını göz önünde bulundurun. Hatta bir miktar sarımsak ekleyerek daha aromalı olmasını da sağlayabilirsiniz.

KARARMAMASI İÇİN LİMONLU SU KULLANIN

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Zeytinyağlı yemeklerde kullanılan sebzelerin kararmaması için sebzeleri limonlu suda bekletin. Pişirme işleminden önce tencereyi tuz ve limon kabuğu ile ovalayın.

SEBZELERİN ÜZERİNE YAĞLI KAĞIT ÖRTÜN

Tencereye eklediğiniz sebzelerin üzerine yağlı kağıt örtün ve kapağı kapayın. Yemek pişip soğuyana kadar kağıdı açmayın. Bu sayede yemekleriniz canlı rengini kaybetmeyecektir.

MALZEMELERİ DİKKATLE HAZIRLAYIN

Zeytinyağlı yaprak sarmanın iç harcında kullanılan, fıstık, baharat ve pirinci kavurduktan sonra demlendirin. Kuş üzümü kullanmıyorsanız, bir miktar toz şeker katın. Mümkünse taze ve ince asma yaprağı kullanın. Sarmayı tencereye dizerken ara katlara zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Tüm zeytinyağlı yemeklerde soğanı doğrudan rendelemeyin. Tarife göre uygun şekilde kesin.

TENCERENİN DİBİ TUTMAMASI İÇİN SEBZE YAPRAKLARINNI KULLANIN

Sarma ve dolma hazırlarken, tencerenin dibinin tutmasını önlemek için bol suyla yıkanmış sebze yapraklarını tencerenin altına serin. Böylece hem yemeğinizin dibi tutmayacak, hem de daha lezzetli olacaktır.

BİR GECE BUZDOLABINDA BEKLETİN

Zeytinyağlılar ocaktan alındığı gibi yenmez. Lezzeti tam oturmamış olur. Bu yüzden önce oda ısısında soğumasını bekleyin. Ardından üzerine sızma zeytinyağı ekleyin ve servis edin. Ama vaktiniz varsa, bir gece buzdolabında dinlendirin. Dinlendirme işlemini tencerede değil, cam bir kapta yapın. Havalanıp nefes aldıkça yemeğin lezzeti oturacaktır.

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