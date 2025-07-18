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Zincir kolyeyle MR odasına girdi hayatının hatasını yaptı! Her şey bir anda oldu! Makine içine çekti...

ABD'de izinsiz bir şekilde MR odasına giren bir yaşlı adam kabusu yaşadı. Boynundaki zincir yüzünden makinenin içine çekilen adam ağır yaralandı.

Zincir kolyeyle MR odasına girdi hayatının hatasını yaptı! Her şey bir anda oldu! Makine içine çekti...

ABD’nin New York eyaletinde ismi açıklanmayan 61 yaşındaki bir adam, izinsiz şekilde MR çekilen odaya girdi. Bu esnada boynunda "büyük metal bir zincir" vardı.

Zincir kolyeyle MR odasına girdi hayatının hatasını yaptı! Her şey bir anda oldu! Makine içine çekti... 1

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Makinenin içine çekilen adam, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Adamın hayat mücadelesi sürüyor. ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre, MR makinesinin manyetik gücü o kadar yüksek ki tekerlekli bir sandalyeyi odanın diğer tarafından kendisine doğru çekebiliyor.

Zincir kolyeyle MR odasına girdi hayatının hatasını yaptı! Her şey bir anda oldu! Makine içine çekti... 2

Daha önce de 2001 yılında 6 yaşındaki bir çocuk MR taraması yapıldığı sırada metal bir oksijen tankının makinenin içine çekilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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