Zincir kolyeyle MR odasına girdi hayatının hatasını yaptı! Her şey bir anda oldu! Makine içine çekti...

ABD’nin New York eyaletinde ismi açıklanmayan 61 yaşındaki bir adam, izinsiz şekilde MR çekilen odaya girdi. Bu esnada boynunda "büyük metal bir zincir" vardı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Makinenin içine çekilen adam, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Adamın hayat mücadelesi sürüyor. ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre, MR makinesinin manyetik gücü o kadar yüksek ki tekerlekli bir sandalyeyi odanın diğer tarafından kendisine doğru çekebiliyor.

Daha önce de 2001 yılında 6 yaşındaki bir çocuk MR taraması yapıldığı sırada metal bir oksijen tankının makinenin içine çekilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.