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  4. Ziraat Türkiye Kupası mağlubiyetinin ardından Emre Belözoğlu'ndan ayrılık sözleri... Canlı yayında açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası mağlubiyetinin ardından Emre Belözoğlu'ndan ayrılık sözleri... Canlı yayında açıkladı

12.06.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile oynanan final maçından sonra karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara da açıklık getiren Belözoğlu, "Başakşehir'de bildiğim kadarıyla 1 sene daha mukavelem var. Ben Başakşehir'de kontratları imzalarken hiç bakmıyorum. Ben buradayım." şeklinde konuştu. İşte o sözler...

Ziraat Türkiye Kupası mağlubiyetinin ardından Emre Belözoğlu'ndan ayrılık sözleri... Canlı yayında açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Belözoğlu, "Oyunun bir 20 dakikalık bölümü, sanki hiçbir şey çalışmamışız gibiydi. Oyuncuların canı sağ olsun. Buraya kadar getirdiler. Buraya gelene kadar 3 tane Türkiye Kupası şampiyonunu eleyerek geldiler. Ne yazık ki, belli anlamda geride kaldığımızı gösterdi bu final" dedi.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR FİNAL"

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"Bu finalde Fenerbahçe değil, başka bir takım da olsa eğer oyuna böyle başlasaydık geride kalırdık." diyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin oyuncu yapısı çok güçlü. Fenerbahçe, merkezi oyunları oynama konusunda üstün bir takım. Biz de merkezde 2 tane top kaptırdık. Çalıştığımız konulardı. Futbol bazen böyle karşınıza çıkabiliyor. 55 tane maç oynadık. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Daha güçlü, bunlardan ders alarak devam edeceğiz. Üzüntü verici bir final oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN AYRILACAK MI?

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Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşme durumu ve ayrılık için gelen sorular üzerine konuya açıklık getirdi. Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada "Başakşehir'de bildiğim kadarıyla 1 sene daha mukavelem var. Ben Başakşehir'de kontratları imzalarken hiç bakmıyorum. Ben buradayım. Göksel Gümüşdağ başkanımızla çok yakın bir ilişkim var. Ben başkanla konuşmadan futbolcuyken de karar almadım. Teknik adamıyım şu an. Onla konuşmadan karar almam. Hedefim, Avrupa'da teknik direktörlük yapmak. Bazı takımlarla adım geçiyor, bunlar yalan. Bir takımı çalıştırırken bunu yapmam. 1 sene daha mukavelem var. Kimseyle konuşmadan bir şey demem." şeklinde konuştu.


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