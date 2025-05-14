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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray! Sarı-kırmızılılar adım adım dubleye gidiyor...

Türk futbolunun iki büyük çınarı Galatasaray ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıktı. Süper Lig ile birlikte kupayı da alarak duble yapmak isteyen sarı-kırmızılıların rakibi bu sezon tek kupasını hedefleyen Trabzonspor'du. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı Galatasaray 3-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray! Sarı-kırmızılılar adım adım dubleye gidiyor...
Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kazanan tarafın kupayı evine götüreceği nefes kesen mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazanarak 19. kez bu mutluluğa ulaştı.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE SAHNEDE

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Bu sezonun en flaş isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, mücadelenin henüz 5. dakikasında takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

OSIMHEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

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Karşılaşmanın ikinci yarısının da henüz başında yine Galatasaray skoru bulmayı başardı. Bu sezonun en golcü oyuncusu Victor Osimhen, bu karşılaşmada da 2 gol atmayı başardı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

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Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında da fileleri iki kez havalandırdı ve bu sezon toplamda 35 gole ulaştı. Osimhen 35 golle, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in (34 gol) rekorunu geride bıraktı.

YUNUS AKGÜN'DEN ASİST YAĞMURU

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Yunus Akgün, dev finale yaptığı 3 asistle damga vurdu.

GALATASARAY 19'UNCU KEZ KUPAYI KAZANDI

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Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

CİMBOM ADIM ADIM DUBLEYE GİDİYOR

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Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Galatasaray, hafta sonu Kayserispor ile berabere kalması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edip çifte kupa sevinci yaşayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ 20. RANDEVU

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İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

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Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

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Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

HÜKMEN GALİBİYET VE KURAYLA GELEN KUPALAR

Türkiye Kupası'nın 62 yıllık geçmişinde kupalar birer kez hükmen galibiyet ve kura sonucu sahiplerini buldu.

1963-1964 sezonunda Galatasaray ile Altay arasında yapılan final maçının ilki 0-0 sonuçlandı. Rövanş maçına Altay'ın çıkmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. Böylece kupa finalleri tarihinde ilk kez kupanın sahibi hükmen galibiyet sonucu belirlendi.

Öte yandan, 1966-1967 sezonunda Altay ile Göztepe arasında yapılan final maçı 2-2 bitti. Kupayı kura atışı sonucu Altay müzesine götürürken, organizasyon tarihinde yeni bir ilk gerçekleşti.

Uzatmalarda gülenler

Türkiye Kupası şimdiye dek 8 kez uzatma dakikalarının sonuçlarına göre havaya kaldırıldı.

Göztepe, 1968-1969 sezonundaki çift maçlı finalde Galatasaray'ı, 1-0 yendiği maçın rövanşında uzatmada 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Tek maçlı finallerde ise 1983-1984 sezonunda Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0, 1990-1991 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-1, 1999-2000'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-3, 2005-2006'da Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2, 2006-2007'de Beşiktaş, bu kez Kayseri Erciyesspor'u 1-0, 2021-2022'de de Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 yenerek uzatmalarda kupaya uzandı.

1995-1996 sezonunda ise Galatasaray, ilk maçta 1-0 yendiği Fenerbahçe ile rövanşı Kadıköy'de oynadı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapanan maçın uzatma bölümünde 1 gol atan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla kupayı kazanmayı bildi.

EN İLGİNÇ FİNAL

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Türkiye Kupası tarihindeki en ilginç finallerin başında, 1991-1992 sezonunda yapılan Trabzonspor-Bursaspor eşleşmesi geliyor.

Bursa'da yapılan finalin ilk maçını 3-0 kazanan yeşil-beyazlılar, rövanş için Trabzon'a büyük avantajla gitti.

Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki rövanşı bordo-mavili ekip 5-1 kazanarak, organizasyon tarihindeki en ilginç final sonrası kupayı müzesine götürdü.

EN FARKLI SKORLU FİNALLER

Kupadaki finallerde şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti Gençlerbirliği elde etti.

Başkent takımı, 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor ile Ankara'da yaptığı ilk maçı 5-0 kazanarak, 62 yıllık Türkiye Kupası geçmişinde finallerde en farklı skora ulaştı.

1991-1992 sezonunda Trabzonspor, evindeki rövanş maçında Bursaspor'u 5-1, 2004-2005 sezonundaki finalde ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi aynı skorla yendi.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Kocaelispor, Beşiktaş'ı Bursa'daki finalde, 2003-2004'te Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni İstanbul'daki finalde, 2011-2012'de de Fenerbahçe, Bursaspor'u Ankara'daki finalde aynı sonuçla 4-0 yenerek, tarihi skorlara imza attı.

Öte yandan, Türkiye Kupası'nın en gollü final karşılaşması, 1999-2000 sezonunda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynandı. Diyarbakır'da oynanan final maçının normal ve uzatma bölümü 2-2 beraberlikle tamamlandı. Uzatmaların başında kalesinde bir gol gören Galatasaray, üst üste 3 gol atarak rakibini 5-3 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

"DUBLE" YAPANLAR

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Türkiye Kupası'nın 62 yıllık geçmişinde, 15 sezonda kupayı müzesine götüren ekip aynı zamanda lig şampiyonluğunu da kazandı.

Galatasaray 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000, 2014-2015 ve 2018-2019'da, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Beşiktaş 1989-1990, 2008-2009 ve 2020-2021'de, Trabzonspor da 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de son 3 haftaya 8 puanlık avantajla giren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da final oynayarak çifte kupa kazanma şansını sürdürüyor.

ÜST ÜSTE EN ÇOK ŞAMPİYONLUK GALATASARAY'IN

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Türkiye Kupası tarihinde üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ve aynı zamanda kupayı en çok müzesine götüren ekip Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1963-1966 yıllarında art arda 4 kez kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Bu arada, Galatasaray 1963-1966, Trabzonspor da 1975-1978 yıllarında üst üste 4 kez final oynayarak, art arda en çok finale çıkan ekip ünvanı aldı.

TÜM MAÇLARINI KAZANARAK ŞAMPİYON OLANLAR

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Türkiye Kupası tarihinde sadece 4 sezonda kupayı kaldıran takımlar, bütün maçlarını kazanarak bu zafere ulaştı.

Yalnızca 90 dakika sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede, 1985-1986 sezonunda Bursaspor 5'te 5, 1988-1989'da Beşiktaş 10'da 10, 1989-1990'da yine Beşiktaş 4'te 4 ve 2002-2003'te Trabzonspor, 5'te 5 yaparak kupayı müzelerine götürdü.

HEM FUTBOLCU HEM ANTRENÖR OLARAK KAZANANLAR

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Türkiye Kupası tarihinde 12 isim, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde kupayı kaldırma başarısını yaşadı.

Altaylı Ayfer Elmastaşoğlu 1967'de futbolcu, 1980'de antrenör, Galatasaraylı Fatih Terim, 1976, 1982, 1985'te oyuncu, 1999, 2000 ve 2019'da antrenör; Galatasaraylı Gheorghe Hagi 1999 ve 2000'de futbolcu, 2005'te antrenör; Mustafa Denizli 1980'de Altay'da oyuncu, 1991'de Galatasaray'da ve 2009'da Beşiktaş'ta antrenör; Trabzonsporlu Şenol Güneş 1977, 1978 ve 1984'te oyuncu, 1995 ve 2010'da antrenör; Yılmaz Gökdel 1964, 1965 ve 1966'da Galatasaray'da oyuncu, 1981'de de MKE Ankaragücü'nde teknik adam; Tayfur Havutçu 1997'de Kocaelispor, 1998 ve 2006'da Beşiktaş'ta futbolcu, 2011'de Beşiktaş'ta teknik direktör; Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'da 1993'de futbolcu, 2015'te antrenör; Okan Buruk Galatasaray'da 1993, 1996, 1999 ve 2000'de, Beşiktaş'ta da 2006'da futbolcu, 2018'de Akhisarspor'da teknik direktör; Sergen Yalçın Beşiktaş'ta 1994 ve 2006'da, Galatasaray'da da 2000'de futbolcu, 2021'de de Beşiktaş'ta teknik adam; Rıza Çalımbay 1993-1994'te Beşiktaş'ta futbolcu, 2021-2022'de de Sivasspor'da teknik direktör, Serdar Topraktepe de 1997-1998'de Beşiktaş ve 2001-2002'de Kocaelispor'da futbolcu, 2023-2024'te de Beşiktaş'ta teknik direktör olarak kupayı kaldırdı.

Futbolcu olarak Trabzonspor'da 1994-1995, 2002-2003 ve 2003-2004, Beşiktaş'ta 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Fatih Tekke, yarınki maçta teknik adam olarak kazanmaya çalışacak.

3 FARKLI TAKIMLA FİNAL OYNAYANLAR

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Kupa geçmişinde bazı futbolcular 3 ayrı takımın formasıyla finalde mücadele etti.

Bu oyuncular şunlar:

Halil İbrahim Eren: Boluspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği.

Hasan Vezir: Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray.

Rade Zalad: MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Beşiktaş.

Sinan Turhan: Adana Demirspor, Galatasaray, Sakaryaspor.

Cihan Haspolatlı: Kocaelispor, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor.

Mehmet Aurelio: Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş.

Burak Yılmaz: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray.

Emre Belözoğlu: Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir.

Mustafa Pektemek: Medipol Başakşehir, Alanyaspor, Kayserispor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK ADAMLAR

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Teknik direktör olarak en çok Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan isimler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç, Fatih Terim ve Aykut Kocaman.

Özyazıcı, Trabzonspor ile 1977, 1978 ve 1984'te, Gündüz Kılıç, Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966'da, Fatih Terim de sarı-kırmızılı ekip ile 1999, 2000 ve 2019'da üçer kez kupayı kaldırdı. Aykut Kocaman ise 2011 ve 2012'de Fenerbahçe, 2017'de de Atiker Konyaspor ile mutlu sona ulaştı.

Bu arada, yabancı teknik adamlar içinde Beşiktaş'ın başında İngiliz Gordon Milne 1989 ve 1990'da, Fransız Jean Tigana da 2006 ve 2007'de kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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