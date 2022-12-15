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Ziyafet eş anlamlısı nedir? Ziyafetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.12.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler, aynı anlamı ifade eden sözcüklerdir. Bu sözcükler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında herhangi bir anlam farklılığına yol açmazlar. Beraber kullanıldıklarında ise gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğuna yol açar. Dilimizde aynı anlama gelen pek çok kelime bulunur. Ziyafet sözcüğü de eş anlamlıya sahip kelimelerden biridir. Peki, ziyafet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ziyafet eş anlamlısı nedir? Ziyafetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yüzyıllar boyunca hem coğrafi hem de dinî nedenlerden ötürü Arap topluluklarıyla birçok alanda etkileşim hâlinde olduğumuz görülür. Bu durumdan etkilenen şeylerden biri de dildir. Dilimize çok fazla sayıda Arapça kökenli sözcük geçmiştir. Arapçada birine misafir olmak anlamına gelen "ziyafet" de bu sözcüklerden biridir. Türkçede misafir davet edip onu en iyi şekilde ağırlamak, güzel yemekler sunmak gibi durumlar için kullanılan ziyafet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:

  • isim Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen, toy

Ziyafet kelimesini kullanarak kurulmuş örnek cümleler:

  • Son fethin zaferle sonuçlanmasının ardından sarayda büyük bir ziyafet verildi.
  • Terfi alırsa tüm arkadaşlarının olduğu bir ziyafet sofrası kuracağını söyledi.
  • Dedem yeni doğan torununun şerefine görkemli bir ziyafet sofrasıyla bütün aileyi yemeğe çağırdı.
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Ziyafet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aynı anlama sahip olan kelimeler eş anlamı veya anlamdaş olarak adlandırılır. Dilimizde hem Türkçe hem de yabancı kökenli olmak üzere aynı anlamı ifade eden birçok kelime bulunur. Ziyafet eş anlamlısı olan sözcüklerden biridir. Ziyafetin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Şölen
  • Toy

Ziyafet kelimesinin eş anlamı sözcüklerden ilki olan "şölen" kelimesinin kökeni Moğolcaya dayanır. Çok uzun yıllardır kullanılan bu sözcük eğlence, sanat töreni, din töreni niteliğindeki yemek toplantısı gibi anlamlara da gelir. "Toy" kelimesinin kökeni ise Eski Türkçeye dayanır. Bilhassa destanlarda ve anlatılarda sık sık karşımıza çıkan bu kelime Türklerin kurduğu ilk devletlerde büyük yer tutar. Ziyafet anlamıyla birlikte düğün yemeği, toplu yemek anlamlarını da karşılar.

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Ziyafetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ziyafet kelimesinin eş anlamı olan şölen ve toy kelimeleriyle örnek cümleler:

  • Şampiyonluğun kazanılmasıyla ülke genelinde şölenler ve kutlamalar yapıldı.
  • Bey, evlenen oğlu için yedi gün yedi gece boyunca toy düzenledi.
  • Yılbaşında düzenleyeceğimiz şölenin hazırlıklarına şimdiden başladık.
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