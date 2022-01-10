Ziyafet sofralarına yaraşır: Ustasından Macar kebabı tarifi!

Lezzetiyle damakları çatlatan Macar kebabını sadece kebapçılarda yiyebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Lezzetine doyamayacağınız bu tarif ile Macar kebabını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte pratik yapımı ve nefis tadı ile adından söz ettiren Macar kebabı tarifi…

MALZEMELER

BEŞAMEL SOS İÇİN

HAZIRLANIŞI

Fırını fansız programda, 175 derecede ısıtın.

Fırınınız ısınırken patatesleri soyun ve küp küp olacak şekilde doğrayın.

Patlıcanları da alacalı bir şekilde soyarak patateslerle aynı büyüklükte doğrayın.

Ardından hem patatesleri hem patlıcanları kızgın yağda pişirin.

Pişen patates ve patlıcanların yağını süzerek geniş bir fırın kabının içerisine alın. Üzerine bezelye, mısır ve sarımsağı ekleyin.

Daha sonra karabiber tanelerini ve tuzu sebzelerin üzerine serpiştirerek tüm malzemeleri güzelce harmanlayın.

Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile örterek 10 dakika boyunca pişirin. 10 dakikadan sonra folyoyu kaldırın ve 5-6 dakika kadar sebzelerin kızarmasını bekleyin.

Sebzelerin pişmesini beklerken ısıtmış olduğunuz tavada etleri zeytinyağı ile kavurun.

Etler suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan almadan 2-3 dakika önce karabiberi, tuzu ve istediğiniz baharatları ekleyin.

Beşamel sos için tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyerek kavurun.

Kavurduğunuz unun üzerine azar azar sütü ekleyerek çırpmaya başlayın.

Ardından rendelenmiş muskat cevizi, karabiber ve tuzu da ekleyerek çırpma teliyle iyice karıştırın. Beşamel sosunuz kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Kızaran sebzelerin üzerine kaşar peynirini rendeleyin.

Daha sonra domates püresi ve etleri fırın kabına ekleyin.

Son olarak hazırladığınız beşamel sosunu tüm yemeği kapatacak şekilde ince bir tabaka haline yayın.

Nar gibi kızarana kadar Macar kebabını pişirin.

