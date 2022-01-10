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Ziyafet sofralarına yaraşır: Ustasından Macar kebabı tarifi!

10.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macar kebabı gerek zengin görüntüsü gerek enfes tadıyla çoğumuzun ağzını sulandırmayı başarır. Adında geçen 'kebap' nedeniyle göz korkutan bir etki bıraksa da kolay tarifi sayesinde mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Yanında başka bir yemek yapmanıza gerek kalmayan leziz Macar kebabı tarifine ne dersiniz?

Ziyafet sofralarına yaraşır: Ustasından Macar kebabı tarifi!

Lezzetiyle damakları çatlatan Macar kebabını sadece kebapçılarda yiyebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Lezzetine doyamayacağınız bu tarif ile Macar kebabını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte pratik yapımı ve nefis tadı ile adından söz ettiren Macar kebabı tarifi…

MACAR KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram dana kuşbaşı

  • 1 adet patlıcan

  • 1 adet domates

  • 1 su bardağı patates

  • 1 su bardağı bezelye

  • 100 gram kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı haşlanmış mısır

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 4-5 adet tane karabiber

  • 1 diş sarımsak

BEŞAMEL SOS İÇİN

  • 1,5 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tutam muskat cevizi rendesi

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Fırını fansız programda, 175 derecede ısıtın.

  • Fırınınız ısınırken patatesleri soyun ve küp küp olacak şekilde doğrayın.

  • Patlıcanları da alacalı bir şekilde soyarak patateslerle aynı büyüklükte doğrayın.

  • Ardından hem patatesleri hem patlıcanları kızgın yağda pişirin.

  • Pişen patates ve patlıcanların yağını süzerek geniş bir fırın kabının içerisine alın. Üzerine bezelye, mısır ve sarımsağı ekleyin.

  • Daha sonra karabiber tanelerini ve tuzu sebzelerin üzerine serpiştirerek tüm malzemeleri güzelce harmanlayın.

  • Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile örterek 10 dakika boyunca pişirin. 10 dakikadan sonra folyoyu kaldırın ve 5-6 dakika kadar sebzelerin kızarmasını bekleyin.

  • Sebzelerin pişmesini beklerken ısıtmış olduğunuz tavada etleri zeytinyağı ile kavurun.

  • Etler suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan almadan 2-3 dakika önce karabiberi, tuzu ve istediğiniz baharatları ekleyin.

  • Beşamel sos için tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyerek kavurun.

  • Kavurduğunuz unun üzerine azar azar sütü ekleyerek çırpmaya başlayın.

  • Ardından rendelenmiş muskat cevizi, karabiber ve tuzu da ekleyerek çırpma teliyle iyice karıştırın. Beşamel sosunuz kıvam alınca ocağın altını kapatın.

  • Kızaran sebzelerin üzerine kaşar peynirini rendeleyin.

  • Daha sonra domates püresi ve etleri fırın kabına ekleyin.

  • Son olarak hazırladığınız beşamel sosunu tüm yemeği kapatacak şekilde ince bir tabaka haline yayın.

  • Nar gibi kızarana kadar Macar kebabını pişirin.
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