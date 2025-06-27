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Ziyaretçi akınına uğruyorlardı! Bakın şimdi ne haldeler...

Konya'da bir zamanlar ziyaretçi akınına uğrayan göller bir bir kuruyor. Meyil Gölü, Çıralı Gölü ve Meke Gölü kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle kururken, geriye sadece Acıgöl kaldı.

Ziyaretçi akınına uğruyorlardı! Bakın şimdi ne haldeler...

Küresel ısınma ve azalan yağışlar, Karapınar'daki doğal gölleri de vurdu. Özellikle tarımda çok su isteyen ürünlerin ekilmesi iklim krizini daha da derinleştirerek bölgedeki göllerin can damarlarını kuruttu.

bir-zamanlar-ziyaretci-akinina-u

Yağışların azalması, hava sıcaklıklarının artması ve yer altı sularının hızlı tüketimi bu göllerin kurumasına sebep olurken, kuruyan göller arasında doğaseverlerin yakından tanıdığı Meke Gölü, Meyil Gölü ve Çıralı Gölü de bulunuyor. Göllerin kurumasının bölge turizmi açısından da kayıp olduğunu belirtiliyor.

MEKE GÖLÜ HALA İLGİ GÖRÜYOR

Volkanik yapısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak anılan Meke Gölü, kurumasına rağmen hala turistlerin ilgisini çekiyor. Suyu tamamen çekilmiş gölün ortasındaki konik yapısı ve etrafındaki krater şekilleri, doğaseverleri ve fotoğrafçıları bölgeye çekiyor. Bir zamanlar çevresindeki kuş sesleriyle doğa yürüyüşlerine ev sahipliği yapan Meyil Gölü ve Çıralı Gölü ise bugün artık neredeyse hiç ziyaret edilmiyor.

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Göl yatakları çatlamış toprakla kaplanmış durumda olan göller ve bölgedeki canlı çeşitliliği büyük oranda kayboldu. Karapınar'daki bu doğal göller, hem Konya'nın hem de Türkiye'nin önemli doğal mirasları arasında yer alırken, bugün sadece birkaç yıl önce çekilmiş fotoğraflara bakarak o güzellikler hatırlanabiliyor.

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Konya
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