Ziyaretçilerden böyle yemek istedi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerden el sallayarak yemek isteyen ayı izleyenleri güldürdü.

Bir hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin kendisine yemek atılmasıyla alışkanlık kazanan ayı yaptığı hareketle ilgi odağı oldu. Ziyaretçilere yemek atılmasını işaret eden ayı, atılan yemeği havada kaparak afiyetle yedi. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
ayı Yemek işaret ziyaretçi

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