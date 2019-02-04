Ziyaretçilerden böyle yemek istedi

Bir hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin kendisine yemek atılmasıyla alışkanlık kazanan ayı yaptığı hareketle ilgi odağı oldu. Ziyaretçilere yemek atılmasını işaret eden ayı, atılan yemeği havada kaparak afiyetle yedi. İşte o görüntü.
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