Zoe Krativitz ‘kedi kadın’ rolü için hazırlığını anlattı! “Bir kaseden süt içtim”

Geçtiğimiz günlerde Jimmy Fallon ile The Tonight Show programına katılan 33 yaşındaki Zoe Kravitz, Batman filmindeki ‘Catwoman’ rolü için yöntem oyunculuk tekniklerini kullanarak hazırlık yaptığını söyledi. Güzel oyuncu kedileri incelemeye başladığını ve kedilerin süt içme şekillerini oyunculuğu için kendisine adapte ettiğini itiraf etti. Rolü için küçük bir kaseden yalayarak süt içtiğini dile getiren Kravitz’in açıklaması herkesi şaşırttı.

“YÜZLERİ HİÇ OKUNMUYOR”

Batman filmindeki rolü için bir sürü kedi videosu izlediğini ve özellikle yüz ifadelerine odaklandığından bahseden Kravitz, “Bir sürü kedi videosu izledim. Onların dövüşme sahnelerindeki asaletine ve hırçın yönlerine odaklandım. Benim en çok ilgimi çeken durum ise yüzlerinin hiçbir zaman okunmuyor oluşuydu. Bu yüzden insanların kedilerden korktuğunu düşünüyorum” dedi.

“BİR SÜRÜ KEDİYLE AYNI ODAYA KOYDULAR”

Oyuncuların rolleri için gözlem yapması gerektiğini savunan Kravitz, “Film setinde kedileri yakından tanımam için bir grup kedinin bulunduğu bir odada kilitli kaldım. Ben odada oturdum ancak kediler benimle ilgilenmeden öylece yanımdan çekip gittiler. Küçük bir kaseden onlar gibi yalayarak süt içtim” diye konuştu.



