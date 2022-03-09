Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Aslı Enver’in paylaştığı “Sen Yaşamaya Bak” filminden ilk fragman geldi

Son olarak Star TV’de yayınlanan Babil dizisinde rol alan Aslı Enver, 2 yıllık oyunculuk arasını “Sen Yaşamaya Bak” filmiyle sona erdirdi. 21 Mart’ta vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğundan Ketche oturdu. Filmin senaryosu ise Hakan Bonomo imzasını taşıyor.

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİNİN KONUSU

Bekar bir anne olan Melisa, oğlu Can'ı tek başına büyüten güçlü bir kadındır. Ancak aldığı bir haber hayatının dengesini bozar. Melisa, hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Peki hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayarak, Can'ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?



