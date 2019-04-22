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Zonguldak'ta bir kişi sosyal medyadan 'Elveda' yazıp kendini iple astı

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GÜNDEM  | 22.04.2019 21:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Ahmet E. (37), sosyal medyadan 'Elveda. Allah'ım sen affet' yazılı paylaşım yapıp, kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Zonguldak'ta bir kişi sosyal medyadan 'Elveda' yazıp kendini iple astı

Olay, sabah saatlerinde Üçköy’de meydana geldi. Ereğli Sanayi Sitesi'nde bir firmada işçi olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet E., sabah sosyal medya hesabından 'Elveda. Allah'ım sen affet' yazılı bir paylaşımda bulundu.

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**YAKINLARI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Paylaşımı gören Ahmet E.'nin yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları Ahmet E.'yi tavana iple asılı halde buldu. Ahmet E.'yi asılı olduğu yerden indirenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi Ahmet E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde kimsenin olmadığı sırada intihar eden Ahmet E.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Üçköy köyü azası Ahmet E.'nin cenazesi bugün köyde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak intihar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beterin beteri var haline şükret dostum. sözleri çok anlamlı.
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