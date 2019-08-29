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Zonguldak'ta iğrenç olay! İçkisine ilaç koyup istismar etti

sesamos sesamos
YAŞAM  | 29.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, içkisine ilaç katarak bayılttığı E.B.’ye (25) cinsel saldırıda bulunduğu anları cep telefonuyla kayda alan ardından da görüntüleri yaymakla tehdit ederek para isteyen O.A.’nın (28) yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta iğrenç olay! İçkisine ilaç koyup istismar etti

Olay, 14 Aralık 2018 günü E.B.’nin tehdit ve şantajlardan bıkıp, savcılığa suç şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. İddialara göre; E.B., arkadaş olduğu O.A.’nın daveti üzerine evine gitti. O.A.’nın verdiği alkollü içecekten ısrar üzerine bir yudum alan E.B., bayıldı. Uyandığında çıplak halde olduğunu gören E.B., O.A.’nın kendisiyle ilişkiye girdiğini anladı. O.A. da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri genç kıza gösterdi.

ŞANTAJ YAPIP PARA ALDI

Daha sonra görüntüleri sildiğini söyleyen O.A., E.B.’yi rahatsız etmeye devam etti. Görüntülerin elinde olduğunu söyleyerek, para istedi. E.B. de görüntüleri yaymakla tehdit eden O.A.’ya 500 TL ve ziynet eşyalarını verdi. O.A., para istemeye devam edip, görüntülerin bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

MAHKEMEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatıyla gözaltına alınan O.A. tutuklandı. O.A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘şantaj’ ile özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve ifşa etmek’ suçlarından 32 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında ifade veren E.B., “Beni evine davet etti. Kendisine içki doldurdu. Benim de içmemi istedi. Israrı üzerine bir yudum aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye girdiğini anladım. Bana videoyu gösterdi. Videoyu silmesini istedim. Yanımda videoyu sildi ancak sonraki günlerde ‘video duruyor, para vermezsen bu videoları senin yakınlarına gönderirim’ diyerek para istedi. Korkup para ve altın verdim. Para istemeye devam etti. İlişki videosunu, sosyal medya hesabının durum bölümünde paylaştı. Tehdit ve şantajlara dayanamayınca şikayetçi oldum” dedi.

"YAZIŞMALARI KORKUTMAK İÇİN YAPTIM"

O.A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, E.B.’nin kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini öne sürdü. O.A., “İçkisine ilaç katmadım. Sarhoştu. İlişkiye girdiğimizde tam olarak kendinde değildi. Önceki erkek arkadaşıyla görüşmesini engellemek için o videoyu çektim. Videoları silmem için kendisi para teklif etti. Sadece borç aldım” diye konuştu. Mahkeme başkanının, genç kıza görüntüleri mesaj olarak gönderip, tehdit etmesiyle ilgili soru üzerine de O.A., “Mesaj içerikleri doğrudur ancak belirtilen yazışmaları korkutmak için yaptım” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Dosyadaki eksik evrakın giderilmesine hükmeden mahkeme, O.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak cinsel istismar tehdit şantaj

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu tur olaylar evvelden berimi vardi yoksa teknoloninin gelismesiylemi biz herseyden haberdar olabiliyoruz bu ne arkadas hergun bi baska angarya
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