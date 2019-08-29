Zonguldak'ta iğrenç olay! İçkisine ilaç koyup istismar etti

Olay, 14 Aralık 2018 günü E.B.’nin tehdit ve şantajlardan bıkıp, savcılığa suç şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. İddialara göre; E.B., arkadaş olduğu O.A.’nın daveti üzerine evine gitti. O.A.’nın verdiği alkollü içecekten ısrar üzerine bir yudum alan E.B., bayıldı. Uyandığında çıplak halde olduğunu gören E.B., O.A.’nın kendisiyle ilişkiye girdiğini anladı. O.A. da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri genç kıza gösterdi.

ŞANTAJ YAPIP PARA ALDI

Daha sonra görüntüleri sildiğini söyleyen O.A., E.B.’yi rahatsız etmeye devam etti. Görüntülerin elinde olduğunu söyleyerek, para istedi. E.B. de görüntüleri yaymakla tehdit eden O.A.’ya 500 TL ve ziynet eşyalarını verdi. O.A., para istemeye devam edip, görüntülerin bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

MAHKEMEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatıyla gözaltına alınan O.A. tutuklandı. O.A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘şantaj’ ile özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve ifşa etmek’ suçlarından 32 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.