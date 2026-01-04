Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Zonguldak’ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnafın saatlerce uğraşarak yaptığı kardan adam, gece yarısı ilginç bir saldırıya uğradı. Kardan adamın önünden geçen iki gençten biri, şaka yollu sesini değiştirerek "Yasin kurtar beni, bana çarptı" diye bağırınca, arkadaşı kardan adamı tekme tokat parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Karadeniz Ereğli ilçe merkezindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

Zonguldak’ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler 1

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışını fırsat bilen esnaf Tuğçe Bostancı, iş yerinin önüne büyük bir kardan adam yapmaya başladı. Akşam saatlerinde dükkanını kapatan esnaf, kardan adamı ertesi gün tamamlamak üzere yarım bıraktı.

Zonguldak’ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler 2

KARDAN ADAMA "SARKINTILIK" İFTİRASI ATIP SALDIRDILAR

Gece saatlerinde caddeden geçen iki genç, dükkan önündeki kardan adamı fark etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; gençlerden birinin kardan adamın yanından geçerken aniden duraksadığı ve bir mizansen (kurgu) başlattığı görüldü.

Zonguldak’ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler 3

Gencin, ses tonunu inceltip tiyatral bir tavırla arkadaşına dönerek, "Ay Yasin aşkım kurtar beni, bana çarptı" diyerek kardan adamı şikayet etmesi ve yardım istemesi dikkat çekti. Bu çağrı üzerine diğer genç, senaryoya uyarak kardan adama saldırdı.

Zonguldak’ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler 4

GÖVDESİNİ PARÇALAYIP BAŞINI YANLARINDA GETİRDİLER

Tekme ve yumruklarla kardan adamın gövdesini parçalayan gençler, kardan adamın baş kısmını ise kopartıp yanlarında götürerek olay yerinden uzaklaştı.

Zonguldak’ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler 5

"AMAÇLARI NEYDİ BİLMİYORUM UMARIM EĞLENMİŞLERDİR"

Sabah dükkanını açmaya geldiğinde emeğinin yok olduğunu gören iş yeri sahibi Tuğçe Bostancı, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şaşırdı. Duruma tepki gösteren esnaf, şunları söyledi:

Zonguldak’ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler 6

"Bugün kardan adamı tamamlamayı düşünüyorduk. Ancak gece saldırıya uğramış. Üzüldüm ama kameradan parçaladıklarını gördüm. Amaçlarını bilemiyorum. Eğlenmek istediler herhalde ama birazcık üzücü bir durum oldu açıkçası. Kendilerini tanımıyorum. Amacınız neydi bilmiyorum ama umarım eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum."

Zonguldak’ta pes dedirten olay; "Bana çarptı" deyip kardan adamı dövdüler 7

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde!Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri yeniden gündemde!
O şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdiO şehir 100 yılın rekorunu kırdı! Yetkililer alarm verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Kardan adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.