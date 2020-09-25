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Zor günler yaşayan Harika Avcı için Selin Ciğerci devreye girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:04 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Harika Avcı'nın o güzel günleri geride kaldı. 'Lerzan'la Çok Mutlu' programında Harika Avcı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddialardan sonra son dönemde kozmetik firmasıyla ön planda olan Selin Ciğerci devreye girdi.

Zor günler yaşayan Harika Avcı için Selin Ciğerci devreye girdi!

Bir dönemin en önemli assolistleri arasında yer alan şarkıcı Harika Avcı’nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edildi. Harika Avcı, sıkıntılı günler geçiriyor. Harika Avcı’nın ev sahibi, UçanKuş’a açıklamalarda bulundu.

Ev sahibi, açıklamasında, Harika Avcı'nın kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Harika Avcı'nın zor günleri! Lerzan Mutlu ağlayarak yardım istediHarika Avcı'nın zor günleri! Lerzan Mutlu ağlayarak yardım istedi

Bunu duyan Selin Ciğerci, bağlandığı programda hayranı olduğu Harika Avcı için ev sahibiyle iletişime geçeceğini ve kiralarını ödeyeceğini duyurdu. Kendisine çoğu kez ulaşmak istediğini fakat ulaşamadığını belirtti.

Ekran Alıntısı

EVİNDEN SIKILIP KRAL DAİRESİNE GİDERDİ

Harika Avcı, geçen yıl Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı’nın pansiyon parasını bile Avustralya’da yaşayan bir fanı ödemişti. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yarınını düşünmeyenler böyle ortada kalır kral daireleri şimdi ona yardım etsin
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