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Zor zıt anlamlısı nedir? Zor kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe son derece zengin bir kelime dağarcığına sahiptir. Birçok farklı dilden kelimeyi dağarcığına katarak Türkçeleştirmiş bir dildir. Aynı zamanda Türkçe kökenli kelimeler de oldukça fazladır. Türkçede eş anlamlı kelimeler çeşitlilik gösterse de genel olarak zıt anlamlı kelimeler sınırlıdır. Bazı kelimelerin zıt anlamlı karşılıkları da birden fazla olabilirken bazı kelimelerin zıddı yoktur. Zor da birden fazla eş anlamlıya sahipken tek bir zıt anlama sahiptir. Peki, zor zıt anlamlısı nedir?

Zor zıt anlamlısı nedir? Zor kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Fars dilinden gelip yerleşmiş bir kelime olan zor kelimesi sıfat, zarf ve isim türlerinde farklı anlamlara gelebilir. Farsça "zūr" olarak yazılan kelime Türkçeleşerek dilimize "zor" olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumu bu kelime için altı farklı tanım yapmıştır. Zor kelimesi baskı, güçlük, güç, mecburiyet, yüküm, rahatsızlık, sıkıntılı, sıkıntı gibi anlamlara karşılık gelir. Eş anlamlı kelimeleri de bu tanımlar doğrultusunda çeşitlilik gösterir.

Yüksek zıt anlamlısı nedir? Yüksek zıt anlamlısı nedir?

Zor kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede zıt anlamlı kelimeler genel olarak sınırlıdır. Zor zıt anlamlısı olarak kabul edilen kelimeler de eş anlamlı karşılıklarına nazaran daha azdır. Zorun zıt anlamlısı olan bir tane kelime bulunur. Zor kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Kolay

Kolay kelimesi, zorun "Sıkıntı veya güçlükle yapılan" anlamı doğrultusunda zıtlık oluşturur. Zorun zıt anlamlısı olarak basit ve rahat gibi kelimeler de kullanılıyorsa bu iki kelime zorun zıt anlamlısı değildir. Türk Dil Kurumuna göre zor zıt anlamlısı olan kelime sadece kolay kelimesidir.

Yukarı zıt anlamlısı nedir? Yukarı zıt anlamlısı nedir?

Zorun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin birden fazla anlamları olabildiği için hangi kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak ve doğru tespit etmek gerekir. Bu amaçla en sık uygulanan ve kabul gören yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Zor kelimesinin zıt anlamı olan kolay kelimesiyle ilgili bazı örnek cümleler:

  • Sen ona ne söylersen söyle o daima kendisine nasıl kolay gelirse o şekilde yapar.
  • Bu kadar lafı söyledikten sonra arkanı dönüp gitmek o kadar da kolay olmamalıydı.
  • Tereyağından kıl çeker gibi kolay halledeceğinden o kadar emindin ki bir şey diyemedim.
  • Zannettiğin kadar kolay bir şey olmayabilir.
Dış zıt anlamlısı nedir? Dış zıt anlamlısı nedir?

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