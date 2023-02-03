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Yüksek zıt anlamlısı nedir? Yüksek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bir kelime birden fazla anlama ya da eş anlamlı karşılığa sahip olabilir. Farklı dillerden birçok kelimeyi Türkçeleştirerek kelime dağarcığına katan dilimizde zıt anlamlı kelimeler daha sınırlıdır. Yüksek kelimesi de hem asıl anlamları hem de mecaz anlamları ile birçok karşılığa sahip olan ama tek bir zıt anlamlı kelime karşılığı bulunan bir kelimedir. Peki, yüksek kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Yüksek zıt anlamlısı nedir? Yüksek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yüksek kelimesinin sıfat ve isim türünde birçok tanımı ve anlam karşılığı bulunur. Türk Dil Kurumu, yüksek kelimesi için dokuz farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar arasında mecaz anlamlar da bulunur. Sıfat görevinde kullanılan yüksek kelimesi güçlü, şiddetli, etkili, altı ve üstü arasında çok fazla uzaklık bulunan, belli bir yere göre daha üstte ve yukarıda bulunan anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Ayrıca derece ya da makam açısından üstün olan, normal değerlerin üzerinde olan anlamlarına da gelir. İsim görevinde kullanılan yüksek kelimesi üst tarafta ya da yukarıda olan şeyler için de kullanılabilir. Mecaz anlamı ile daha çok halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça yer alır. Erdemli, faziletli olarak görülen kişiler, toplumda ün ya da maddi açıdan üstünlüğü bulunan kişiler için de bu kelime kullanılır.

Önce zıt anlamlısı nedir? Önce zıt anlamlısı nedir?

Yüksek kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Atasözleri, deyimler ve birleşik kelimeler de de yer alan bu kelimenin eş anlamlı karşılıkları da çeşitlilik gösterir. Ancak yüksek zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır. Yüksek kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Alçak

Yükseğin "Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan" anlamı doğrultusunda alçak kelimesi, yükseğin zıt anlamlısıdır. Bu kelime cümle içindeki anlamına göre yüksek kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilir. Alçak kelimesi yüksek zıt anlamlısı olarak kullanılacaksa "Yerden uzaklığı az olan" anlamında ve sıfat görevinde kullanılmalıdır.

Ölü zıt anlamlısı nedir? Ölü zıt anlamlısı nedir?

Yükseğin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yükseğin zıt anlamlısı olan kelimeler kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Eğer kuşlar alçaktan uçuyorsa yağmur yağacağına inanılır.
  • Tencereyi çok alçak yere koymuşsunuz yukarı kaldırın.
  • Yüksek yerlerde ev bakarken alçakta güzel bir daire bulmuştu.
  • Benimle konuşurken lütfen daha alçak bir yerde oturur musun?
Öz zıt anlamlısı nedir? Öz zıt anlamlısı nedir?

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