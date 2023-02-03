Yüksek zıt anlamlısı nedir? Yüksek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yüksek kelimesinin sıfat ve isim türünde birçok tanımı ve anlam karşılığı bulunur. Türk Dil Kurumu, yüksek kelimesi için dokuz farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar arasında mecaz anlamlar da bulunur. Sıfat görevinde kullanılan yüksek kelimesi güçlü, şiddetli, etkili, altı ve üstü arasında çok fazla uzaklık bulunan, belli bir yere göre daha üstte ve yukarıda bulunan anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Ayrıca derece ya da makam açısından üstün olan, normal değerlerin üzerinde olan anlamlarına da gelir. İsim görevinde kullanılan yüksek kelimesi üst tarafta ya da yukarıda olan şeyler için de kullanılabilir. Mecaz anlamı ile daha çok halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça yer alır. Erdemli, faziletli olarak görülen kişiler, toplumda ün ya da maddi açıdan üstünlüğü bulunan kişiler için de bu kelime kullanılır.

Yüksek kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Atasözleri, deyimler ve birleşik kelimeler de de yer alan bu kelimenin eş anlamlı karşılıkları da çeşitlilik gösterir. Ancak yüksek zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır. Yüksek kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Alçak

Yükseğin "Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan" anlamı doğrultusunda alçak kelimesi, yükseğin zıt anlamlısıdır. Bu kelime cümle içindeki anlamına göre yüksek kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilir. Alçak kelimesi yüksek zıt anlamlısı olarak kullanılacaksa "Yerden uzaklığı az olan" anlamında ve sıfat görevinde kullanılmalıdır.

Yükseğin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yükseğin zıt anlamlısı olan kelimeler kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: