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Zuckerberg'in çöpleriyle öyle bir kazanç sağlıyor ki...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 09.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Facebook kurucusu milyarder Mark Zuckerberg'in çöplerinde bulduğu değerli eşyaları satan Hava kuvvetlerinden emekli eski asker Jake Orta, çöp toplama işini ciddi bir gelir kapısı haline getirdi. Zuckerberg'in çöpünden bulduğu iPad, tasarım kot pantolon, elektrik süpürgesi gibi eşyaları satan Orta, konteynerden çıkan ürünler sayesinde günde 40, haftada 300 dolar kazanç elde ediyor.

Zuckerberg'in çöpleriyle öyle bir kazanç sağlıyor ki...

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in San Francisco'daki malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan 56 yaşındaki emekli hava kuvvetleri çalışanı Jake Orta, geçimini Zuckerberg'in çöplerini satarak sağlıyor.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Orta hakkında bir haber hazırlayarak, eski askerin tam zamanlı bir 'çöp toplayıcısı' olduğunu yazdı.

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Zuckerberg'in San Francisco'daki 10 milyon dolarlık malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan Orta'nın küçük stüdyo dairesi Zuckerberg'in çöpünden bulduğu eşyalarla dolu. Bunlar arasında elektrik süpürgesi, saç kurutma makinası, kahve makinası ve Facebook CEO'sunun eski kıyafetleri yer alıyor.

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AYDA 6900 TL KAZANIYOR

Orta, emeklilik sonrası evsiz kalmasının ardından Zuckerberg'in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada 300 dolar (1700 TL) yani ayda 6 bin 800 TL kazanıyor.

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1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı’nda görev alan savaş gazisi Orta, Zuckerberg'in evinde bulduğu en dikkat çekici eşyaları şöyle sıralıyor: Nike marka ayakkabılar, eski cep telefonları, birkaç iPad ve kol saati.

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Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg çöp

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