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Zuckerberg kontrol edilemez bir güce dönüştü

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TEKNOLOJİ  | 11.05.2019 07:54 | Son Güncelleme

Zuckerberg ile beraber Facebook’u kuran, oda arkadaşı Chris Hughes’in New York Times’a yazdığı makalede, Facebook’un bölünerek kontrol altına alınması talebi dikkat çekti

Zuckerberg kontrol edilemez bir güce dönüştü

Facebook’un kurucuları arasında yer alan Chris Hughes, Zuckerberg’ün “kontrol edilemez” bir güce dönüştüğünü yazdı.

FTC’yi, Facebook’un devleşmesi ve tekelleşmesi konusunda uyaran Chris Hughes, Zuckerberg’ün de dünyada kimsenin sahip olmadığı kadar büyük bir güce sahip olduğunu, bunu kötü amaçla kullanıp kullanmayacağının ise bilinmediğini hatırlattı.

Zuckerberg’ün çok büyük bir medya gücüne hükmettiğini ve kontrol edilmesinin imkansızlaştığını anlatan Chris Hughes, şirketin daha küçük birimlere bölünmek zorunda olduğunu anlattı.

Chris Hughes, Zuckerberg’ün hala Facebook %60’ına sahip olduğunu ve karar yetkisinin herkesin üzerinde olduğunu da vurgulayarak, bu gücün bir gün büyük sorunlar yaratabileceğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
facebook mark zukerberg Chris Hughes

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