Zuckerberg kontrol edilemez bir güce dönüştü

Facebook’un kurucuları arasında yer alan Chris Hughes, Zuckerberg’ün “kontrol edilemez” bir güce dönüştüğünü yazdı.

FTC’yi, Facebook’un devleşmesi ve tekelleşmesi konusunda uyaran Chris Hughes, Zuckerberg’ün de dünyada kimsenin sahip olmadığı kadar büyük bir güce sahip olduğunu, bunu kötü amaçla kullanıp kullanmayacağının ise bilinmediğini hatırlattı.

Zuckerberg’ün çok büyük bir medya gücüne hükmettiğini ve kontrol edilmesinin imkansızlaştığını anlatan Chris Hughes, şirketin daha küçük birimlere bölünmek zorunda olduğunu anlattı.

Chris Hughes, Zuckerberg’ün hala Facebook %60’ına sahip olduğunu ve karar yetkisinin herkesin üzerinde olduğunu da vurgulayarak, bu gücün bir gün büyük sorunlar yaratabileceğinin altını çizdi.

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