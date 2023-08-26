Züğürt Ağa'nın güzeller güzeli Kiraz'ıydı! Nilgün Nazlı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Başrollerinde Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in yer aldığı

yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı yapımı Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteriyle tanınan Nilgün Nazlı filmdeki "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı.

Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde rol almasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteriyle unutulmaz isimlerden biri oldu.

Nilgün Nazlı, 1984 yılında 1 film, 1985 yılında ise 5 film çevirdi. İki filminde Cüneyt Arkın ile oynadı kısa rollerdi ama iyi oynayarak seyircinin hafızalarına kazındı.

Kanun Adamı'nda filmin başından öldürülen kız, Katiller De Ağlar'da ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolündeki Tuğrul Meteer'in sevgilisini canlandırdı.

Acımak adlı dizide ise Feriha rolündeki Nilgün Nazlı evlenerek sinemayı bıraktı.

Nilgün Nazlı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun son haline; 'Hala çok güzel', 'Züğürt Ağa'nın nur yüzlü kirazı' gibi yorumlar yapıldı.





