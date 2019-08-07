Zuhal Olcay doğum gününde sahnede

Türkiye'nin önemli sanatçılarından Zuhal Olcay, hayranları ile 8 Ağustos’ta Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu ve doğum günü olan 10 Ağustos’ta Bodrum Of Gümüşlük’te dinleyicileriyle buluşacak.

Olcay’a sahnede Cem Tuncer ve Gürol Ağırbaş gibi usta müzisyenlerden kurulu orkestrası eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 11 ay 20 gün hapis cezası almış, Yargıtay 16. Ceza Dairsei ise cezanın ertelenmesine karar vermişti.

