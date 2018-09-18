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Zuhal Olcay ve Mert Fırat birlikte aşk şarkıları söyleyecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

İstanbul 30 Eylül gecesi ilginç ve kaçırılmayacak bir sahne performansına tanıklık edecek. Birçok hit şarkıya güçlü yorumculuğuyla damgasını vuran Zuhal Olcay, 30 Eylül’de “Burada Müzik Var” etkinlikleri kapsamında başarılı oyuncu Mert Fırat ile Moda Kayıkhane’de aynı sahneyi paylaşacak.

Zuhal Olcay ve Mert Fırat birlikte aşk şarkıları söyleyecek

Zuhal Olcay 1989 yılında yayınlanan “Küçük Bir Öykü Bu” albümünden bu yana bir dizi başarılı konsept albüme imza attı. “Başucu Şarkıları” albüm serisinde ise onlarca popüler şarkıya güçlü yorumculuğu ve vokal tarzıyla yeniden hayat verdi.

Zuhal Olcay’ın sahnede Mert Fırat ile yapacağı düetler, 30 Eylül gecesini Ada Müzik Günleri’nin benzersiz gecelerinden biri kılacak. Zuhal Olcay-Mert Fırat birlikteliğinin sahne duygusu, aşk şarkılarını Moda sahillerine taşıyacak.

Burada Müzik Var ile İlkler Yaşanacak

28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Moda Kayıkhane’de düzenlenecek “Burada Müzik Var”, uzun aralardan sonra ilk konserlerini gerçekleştirecek grupları, farklı sanatçıların birlikte sahne alacağı heyecan uyandıracak buluşmaları da izleyicisine sunacak.

9 gece boyunca, 2 farklı sahnede 27 ayrı performans içerisinde 42 sanatçının sahne alacağı Ada Müzik Günleri’nde, daha önce hiçbir yerde dinleyici karşısına çıkmamış özel programlar da müzikseverlerle buluşacak.

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Zuhal Olcay Mert Fırat aşk şarkıları

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