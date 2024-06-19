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  4. Zuhal Topal 4 katlı lüks evinin kapılarını açtı! İçinde yok yok... 'Saray yavrusu gibi'

Zuhal Topal 4 katlı lüks evinin kapılarını açtı! İçinde yok yok... 'Saray yavrusu gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 10:00
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Uzun zamandır Yemekteyiz programı ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü sunucu Zuhal Topal sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa 4 katlı lüks eviyle gündemde. Zuhal Topal'ın evinin içerisinde adeta yok yok...

Zuhal Topal 4 katlı lüks evinin kapılarını açtı! İçinde yok yok... 'Saray yavrusu gibi'

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal uzun zamandır Yemekteyiz programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programdaki çıkışları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa 4 katlı lüks eviyle gündem oldu.

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İÇİNDE YOK YOK

Eşi ve kızıyla birlikte bu evde yaşayan Zuhal Topal'ın lüks evinin içerisinde adeta yok yok...

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4 katlı evin içerisinde sinema salonu, hamam, spor salonu, basketbol ve voleybol sahası var. Kocaman bir bahçeye sahip olan bu evde mini bir de tarla bulunuyor.

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Zaman zaman ekip biçen ünlü çift bahçesinde; domates, salatalık, biber, maydonoz, çiçek, patlıcan, kabak, elma, limon yetiştiriyor.

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YORUM YAĞDI

Zuhal Topal'ın evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin lüks evine; 'Ev değil saray yavrusu', 'Çok güzel', 'Harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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evi 5 sinema

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Vitrin


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Zuhal Topal
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