Zuhal Topal aile pozunu paylaştı! Mini etekli haline yorum yağdı

2008 yılında dünyaevine girdiği Korhan Saygıner ile mutlu bir evlilik sürdüren Zuhal Topal tatil pozlarıyla ve fit haliyle dikkat çekiyor.

Yemekteyiz ile ekrana dönen Zuhal Topal kızı ve eşiyle Sapanca'dan poz verdi.

Mini etekli fit görünümüyle dikkat çeken Zuhal Topal'a beğeni yağdı.

Yoğun iş temposunda enerjik halleri dikkat çeken sunucu bu konuda "Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor" demişti.



