MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal aile pozunu paylaştı! Mini etekli haline yorum yağdı

Zuhal Topal aile pozunu paylaştı! Mini etekli haline yorum yağdı

19.09.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemekteyiz programı ile ekranlara dönen Zuhal Topal hafta sonlarını ailesiyle geçiriyor. Son olarak Sapanca'da keyifli bir gün geçiren Topal ve ailesinden paylaşım da gecikmedi. Zuhal Topal'ın mini etekli pozuna ise yorum yağdı.

2008 yılında dünyaevine girdiği Korhan Saygıner ile mutlu bir evlilik sürdüren Zuhal Topal tatil pozlarıyla ve fit haliyle dikkat çekiyor.

Yemekteyiz ile ekrana dönen Zuhal Topal kızı ve eşiyle Sapanca'dan poz verdi.

Mini etekli fit görünümüyle dikkat çeken Zuhal Topal'a beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Yoğun iş temposunda enerjik halleri dikkat çeken sunucu bu konuda "Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torununu gören şaştı kaldı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktıTorununu gören şaştı kaldı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktı
Dekolteli gelinlik yıllar sonra gündemde! "Kızıyor olabilir ama..."Dekolteli gelinlik yıllar sonra gündemde! "Kızıyor olabilir ama..."
Yasak Elma'nın Şahika'sı setlere geri dönüyor! Böyle duyurdu Yasak Elma'nın Şahika'sı setlere geri dönüyor! Böyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal evlilik zuhal topal kızı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.