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  4. Zuhal Topal hastane odasından paylaştı! "Bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş"

Zuhal Topal hastane odasından paylaştı! "Bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş"

21.04.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal eşi, kızı ve erkek kardeşi ile birlikte Dubai'ye tatile gitmişti. Tatil pozlarıyla dikkat çeken Topal son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Ünlü sunucunun hastane odası paylaşımına mesaj yağdı.

Zuhal Topal hastane odasından paylaştı! "Bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş"

Zuhal Topal yemek programı Yemekteyiz ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Tam 12 yıldır oyunculuk yapmayan Zuhal Topal son olarak ailesiyle Dubai'ye tatile gitmişti.

Zuhal Topal tatil pozlarından sonra bayram paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Ekran Alıntısı

Zuhal Topal hastane odasından paylaştığı kareye "Bayram mesajlarınıza cevap veremedim bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim" notunu düştü.

Zuhal Topal'a hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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Zuhal Topal Oyuncu

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