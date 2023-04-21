Zuhal Topal hastane odasından paylaştı! "Bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş"

Zuhal Topal yemek programı Yemekteyiz ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Tam 12 yıldır oyunculuk yapmayan Zuhal Topal son olarak ailesiyle Dubai'ye tatile gitmişti.

Zuhal Topal tatil pozlarından sonra bayram paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Zuhal Topal hastane odasından paylaştığı kareye "Bayram mesajlarınıza cevap veremedim bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim" notunu düştü.

Zuhal Topal'a hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

