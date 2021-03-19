Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'da kim kazandı?

FOX TV'nin sevilen programı Zuhal Topal'la Sofrada izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün yayınlanan son bölümde İstanbul'da yaşayan, 10 yıllık evli ve 1 çocuk annesi olan Merve Eneş yarışmıştı. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? İşte puanlar ve haftanın birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 19 Mart Cuma günü yine 16:00'da yayınlanacak. Haftanın birincisi ve puan tablosu bugünkü bölüm sonrası belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 MART PUAN TABLOSU

Programın 18 Mart puan tablosu ise dün gün sonunda belli olmuştu. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada puanlama kayınvalideler ve Zuhal Topal tarafından yapılıyor. Dünkü bölümde yarışan gelin Merve Hanım kayınvalidelerden toplam 19 puan almıştı.

Fatma Bahtlı: 3 puan

Aynur Erdoğan: 8 puan

Şükriye Demirçelik: 4 puan

Serpil Geçkin: 4 puan



