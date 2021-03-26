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Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'da kim kazandı?

26.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programı izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Ezgi Berfin Nebioğlu ile kaynanası Öznur Nebioğlu yarışmıştı. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? İşte haftanın birincisi ve detaylar...

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada'da kim kazandı?

FOX TV'nin sevilen programı Zuhal Topal'la Sofrada izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün yayınlanan son bölümde Ezgi Berfin Nebioğlu ile kaynanası Öznur Nebioğlu yarışmıştı. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? İşte puanlar ve haftanın birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 26 Mart Cuma günü yine 16:00'da yayınlanacak. Haftanın birincisi ve puan tablosu bugünkü bölüm sonrası belli olacak. 26 Mart Cuma günü Çisem Kayadibi ile kaynanası Emine Kayadibi yarışıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 MART PUAN TABLOSU

Programın 25 Mart puan tablosu ise dün gün sonunda belli olmuştu. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada puanlama kayınvalideler ve Zuhal Topal tarafından yapılıyor. Dün yarışan gelin kayınvalidelerden toplamda 22 puan almıştı.

Zeynep Günal: 6
Çiğdem Özekici: 5
Nezahat Erdoğan: 5
Emine Kayadibi: 6


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Anahtar Kelimeler:
FOX Zuhal Topal
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