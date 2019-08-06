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Zuhal Topal'la Sofrada'nın çekimleri Kıbrıs'ta başladı! Zuhal Topal yeni sezon ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2019 01:05 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal’in sunuculuğunu üstlendiği, FOX TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı 'Zuhal Topal’la Sofrada'nın yeni sezon çekimleri Kıbrıs'da başladı.

Zuhal Topal'la Sofrada'nın çekimleri Kıbrıs'ta başladı! Zuhal Topal yeni sezon ne zaman?

Zuhal Topal, geçen sezon gündüz kuşağına damga vuran programıyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Eylül ayından itibaren hafta içi her gün Fox ekranlarında yayınlanacak olan Zuhal Topal'la Sofrada'nın çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı.

Zuhal Topal ise Instagram hesabından çekimlerden eğlenceli bir video paylaştı.

Dual Film'in yapımcılığında, hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlan yarışmada gelin ve kayıvalideler buluşuyor, kıyasıya rekabet yaşanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümleriye Eylül ayında hafta içi her gün FOX'ta!


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