Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Bu hafta kim birinci oldu, ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Bu hafta kim birinci oldu, ödülü kim kazandı?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
28.05.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Bu hafta kim birinci oldu, ödülü kim kazandı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Bu hafta kim birinci oldu, ödülü kim kazandı?

FOX ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği "Zuhal Topal'la Sofrada" programı yakından takip ediliyor. Renkli anların yaşandığı yarışmada bir isim 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Bu hafta kim birinci oldu, ödülü kim kazandı? İşte aytıntılar...

BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada programında hafta içi her gün bir gelin yarışıyor, diğer yarışmacılar ise o gün yarışan geline puan veriyor. Rakiplerine karşı en çok oyu alan gelin 15 bin TL'yi almaya hak kazanıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta kimin birinci olduğu henüz belirlenmedi. 27 Mayıs'ta programda yarışan gelin Elif Yağcıoğlu oldu. Elif Hanım, Serpil Hanım'dan 7 puan alırken Emriye Hanım'dan 6, Şengül Hanım'dan 4, Nuran Hanım'dan 6 puan aldı. Böylece toplamda 23 puan aldı.

Zuhal Topal'la Sofrada 26 Mayıs Çarşamba günü yarışan gelin Tuğçe Dolu toplamda 17 puan almıştı.

Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Bu hafta kim birinci oldu, ödülü kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PROGRAMININ BU HAFTA Kİ YARIŞMACILARI

24 Mayıs 2021 Pazartesi: Gelin Tuğba Sezen ve Kayınvalidesi Nuran Sezen

25 Mayıs 2021 Salı: Gelin Mehtap Avşar ve Kayınvalidesi Emriye Avşar

26 Mayıs 2021 Çarşamba: Gelin Tuğçe Dolu ve Kayınvalidesi Zehra Dolu

27 Mayıs 2021 Perşembe: Gelin Elif Yağcıoğlu ve Kayınvalidesi Tülay Yağcıoğlu

28 Mayıs 2021 Cuma: Gelin Seniha Saçaklı ve Kayınvalidesi Serpil Koç

ELİF HANIM'IN MENÜSÜ

Havuçlu Tavuk Çorbası

Beşamel Soslu Peksimetri Tavuk

Közlenmiş Kırmızı Biber Yoğurtlaması

Galdirik Kavurması

Papaz Yahnisi

Enginarlı Pilav

Brokoli Salatası

Şöbiyet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Spielberg’in hayatını anlatacak! Yönetmen de kendisi olacakSpielberg’in hayatını anlatacak! Yönetmen de kendisi olacak
Kolay sihirbazlık numaralarıKolay sihirbazlık numaraları
Anahtar Kelimeler:
FOX Zuhal Topal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Aydın’da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da seyir halindeki traktör römorkundan düşen kişiyi yoldan geçen vatandaş buldu

Adana'da seyir halindeki traktör römorkundan düşen kişiyi yoldan geçen vatandaş buldu

Mersin'de otomobil köprüden dere yatağına düştü: 1 yaralı

Mersin'de otomobil köprüden dere yatağına düştü: 1 yaralı

Manisa'da devrilen aydınlatma direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü

Manisa'da devrilen aydınlatma direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.