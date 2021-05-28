FOX ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği "Zuhal Topal'la Sofrada" programı yakından takip ediliyor. Renkli anların yaşandığı yarışmada bir isim 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Bu hafta kim birinci oldu, ödülü kim kazandı? İşte aytıntılar...

BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada programında hafta içi her gün bir gelin yarışıyor, diğer yarışmacılar ise o gün yarışan geline puan veriyor. Rakiplerine karşı en çok oyu alan gelin 15 bin TL'yi almaya hak kazanıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta kimin birinci olduğu henüz belirlenmedi. 27 Mayıs'ta programda yarışan gelin Elif Yağcıoğlu oldu. Elif Hanım, Serpil Hanım'dan 7 puan alırken Emriye Hanım'dan 6, Şengül Hanım'dan 4, Nuran Hanım'dan 6 puan aldı. Böylece toplamda 23 puan aldı.

Zuhal Topal'la Sofrada 26 Mayıs Çarşamba günü yarışan gelin Tuğçe Dolu toplamda 17 puan almıştı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PROGRAMININ BU HAFTA Kİ YARIŞMACILARI

24 Mayıs 2021 Pazartesi: Gelin Tuğba Sezen ve Kayınvalidesi Nuran Sezen

25 Mayıs 2021 Salı: Gelin Mehtap Avşar ve Kayınvalidesi Emriye Avşar