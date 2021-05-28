FOX ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği "Zuhal Topal'la Sofrada" programı yakından takip ediliyor. Renkli anların yaşandığı yarışmada bir isim 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Bu hafta kim birinci oldu, ödülü kim kazandı? İşte aytıntılar...
Zuhal Topal'la Sofrada programında hafta içi her gün bir gelin yarışıyor, diğer yarışmacılar ise o gün yarışan geline puan veriyor. Rakiplerine karşı en çok oyu alan gelin 15 bin TL'yi almaya hak kazanıyor.
Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta kimin birinci olduğu henüz belirlenmedi. 27 Mayıs'ta programda yarışan gelin Elif Yağcıoğlu oldu. Elif Hanım, Serpil Hanım'dan 7 puan alırken Emriye Hanım'dan 6, Şengül Hanım'dan 4, Nuran Hanım'dan 6 puan aldı. Böylece toplamda 23 puan aldı.
Zuhal Topal'la Sofrada 26 Mayıs Çarşamba günü yarışan gelin Tuğçe Dolu toplamda 17 puan almıştı.
24 Mayıs 2021 Pazartesi: Gelin Tuğba Sezen ve Kayınvalidesi Nuran Sezen
25 Mayıs 2021 Salı: Gelin Mehtap Avşar ve Kayınvalidesi Emriye Avşar
26 Mayıs 2021 Çarşamba: Gelin Tuğçe Dolu ve Kayınvalidesi Zehra Dolu
27 Mayıs 2021 Perşembe: Gelin Elif Yağcıoğlu ve Kayınvalidesi Tülay Yağcıoğlu
28 Mayıs 2021 Cuma: Gelin Seniha Saçaklı ve Kayınvalidesi Serpil Koç
Havuçlu Tavuk Çorbası
Beşamel Soslu Peksimetri Tavuk
Közlenmiş Kırmızı Biber Yoğurtlaması
Galdirik Kavurması
Papaz Yahnisi
Enginarlı Pilav
Brokoli Salatası
Şöbiyet
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