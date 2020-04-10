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Zuhal Topal'la Sofrada'da şoke eden karar! O görüntülere tepki yağdı

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2020 09:24 | Son Güncelleme

Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumu ile FOX ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Zuhal Topal'la Softada programında format değişti. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı yarışma, sosyal medyada tepki topladı.

Zuhal Topal'la Sofrada'da şoke eden karar! O görüntülere tepki yağdı

Gelinlerin kayınvalideleri ile beraber en yüksek yemek puanına ulaşıp haftanın birincisi olabilmek için ter döktüğü yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada'da koronavirüs sonrası format değiştirdi.

Televizyon ekranlarında yarışmacı adayların masa düzeni, sunum, yemek menüsü ve karşılama gibi etmenlerin her birini göz önünde bulundurarak puanlamalarını gerçekleştirdiği Zuhal Topal'la Sofrada programında izleyici kitlesine yeni haber verildi.

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Elinin lezzetine ve mutfak konusunda kendine güvenen gelinlerin tüm rakiplerini geride bırakarak 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için üstün gayret sarf ettiği yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada'da bu hafta itibariyle yepyeni bir konsepte geçilmesi izleyici kitlesini şoke etti. Dizi ve programlar koronavirüs sonrası tek tek iptal olurken bu karar herkesi şaşırttı.

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Zuhal Topal yaptığı açıklamada çekimlerin program tarafından belirlenen yeni evde olacağını söyledi. Koronovirüs sonrası böyle bir karar alınması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında neredeyse sokağa çıkmanın bile yasak olduğu ülkemizde yarışmada set çalışanları hariç 9 kişi oldukça yakın şekilde yarışıyor ve bu sırada maske ve eldiven de kullanılmıyor.

Hiçbir önlemin alınmadığı program sosyal medyada tepki çekti. Yarışmayı izleyenler insan hayatını hiçe sayan bu programın kaldırılması istedi.

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