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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erengül kimdir, nereli ve kaç yaşında? 23-27 Ekim 2023 Yemekteyiz yarışmacısı Erengül'ün biyografisi

23.10.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri de Erengül oldu. Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. En güzel yemeği yapıp en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için hünerlerini sergiliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erengül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Yemekteyiz yarışmacısı Erengül'ün biyografisi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erengül kimdir, nereli ve kaç yaşında? 23-27 Ekim 2023 Yemekteyiz yarışmacısı Erengül'ün biyografisi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Erengül; fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın favorileri arasında yer alan Erengül Hanım 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için hünerlerini sergileyecek. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Erengül hakkında merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERENGÜL KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Erengül bu haftanın en iddialı isimlerinden biri.

Erengül Hanım başarılı olmak ve 75 bin lirayı kazanmak istiyor.

Azimli ve iddialı olduğu gözlemlenen Erengül Hanım; Sevda, Fatemeh, Kerim ve Yavuzhan'ı yenmek için hünerlerini sergileyecek.

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