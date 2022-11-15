Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık kuru dolma tarifi! Nefis kuru dolma nasıl yapılır?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Salı günü yayınlanan bölümde kuru dolma tarifi yapıldı. Anadolu'nun favori lezzetlerinden olan kuru dolmanın yapımında uygun adımları izlemek bu yemeğin içinin kuru kalmamasını sağlıyor. Misafir sofralarının baş tacı olan kuru dolmanın tarifi ve nasıl yapıldığını merak ediyor.
Kuru dolma kalabalık misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Hafif ekşili ve acılı yapılan karışık kuru dolma kurutulmuş patlıcan ve biberlerden yapılıyor. Oldukça lezzetli olan bu tarif yiyen herkesi kıskandırıyor.
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