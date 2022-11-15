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Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık kuru dolma tarifi! Nefis kuru dolma nasıl yapılır?

15.11.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Salı günü yayınlanan bölümde kuru dolma tarifi yapıldı. Anadolu'nun favori lezzetlerinden olan kuru dolmanın yapımında uygun adımları izlemek bu yemeğin içinin kuru kalmamasını sağlıyor. Misafir sofralarının baş tacı olan kuru dolmanın tarifi ve nasıl yapıldığını merak ediyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık kuru dolma tarifi! Nefis kuru dolma nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 254kal

Kuru dolma kalabalık misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Hafif ekşili ve acılı yapılan karışık kuru dolma kurutulmuş patlıcan ve biberlerden yapılıyor. Oldukça lezzetli olan bu tarif yiyen herkesi kıskandırıyor.

MALZEMELER

  • 9-10 adet kurutulmuş patlıcan
  • 9-10 adet kurutulmuş biber
  • 250 gram dana kıyma
  • 2 adet soğan (yemeklik doğranmış)
  • 1 çay bardağı pirinç (yıkanmış)
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1,5 çay kaşığı yenibahar
  • 1,5 çay kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Sosu İçin:
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı su

TARİF

  • Kuru patlıcan ve kuru biberleri çok yumuşamayacak kadar haşlayıp süzdürün.
  • Bir kaseye kıyma, soğan, pirinç, ezilmiş sarımsak, nar ekşisi, tüm baharatlar ve zeytinyağı ekleyip güzelce yoğurun.
  • Haşlanmış kuru patlıcan ve biberlere kıymalı harcı çok fazla olmayacak şekilde doldurun.
  • Kuru patlıcanları ve biberleri tencereye dizin.
  • Ayrı bir sos tenceresinde sıvı yağ ve salçayı kızdırıp tencereye ekleyin.
  • Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
  • Sıcak olarak sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

AFİYET OLSUN!

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