Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık kuru dolma tarifi! Nefis kuru dolma nasıl yapılır?

Kuru dolma kalabalık misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Hafif ekşili ve acılı yapılan karışık kuru dolma kurutulmuş patlıcan ve biberlerden yapılıyor. Oldukça lezzetli olan bu tarif yiyen herkesi kıskandırıyor.

MALZEMELER 9-10 adet kurutulmuş patlıcan

9-10 adet kurutulmuş biber

250 gram dana kıyma

2 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 çay bardağı pirinç (yıkanmış)

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı yenibahar

1,5 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu İçin:

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

TARİF Kuru patlıcan ve kuru biberleri çok yumuşamayacak kadar haşlayıp süzdürün.

Bir kaseye kıyma, soğan, pirinç, ezilmiş sarımsak, nar ekşisi, tüm baharatlar ve zeytinyağı ekleyip güzelce yoğurun.

Haşlanmış kuru patlıcan ve biberlere kıymalı harcı çok fazla olmayacak şekilde doldurun.

Kuru patlıcanları ve biberleri tencereye dizin.

Ayrı bir sos tenceresinde sıvı yağ ve salçayı kızdırıp tencereye ekleyin.

Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Sıcak olarak sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

AFİYET OLSUN!

