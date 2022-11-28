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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tavada pratik somon tarifi! Omega 3 deposu tavada somon nasıl yapılır?

28.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Pazartesi günü nefis bir menü hazırlandı. En sevilen balıklardan olan somon balığı kullanılarak yapılan tavada somon tarifi izleyicilerin iştahını kabarttı. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan tavada somon nasıl yapılır? Sıklıkla aratılan tarifler arasında bulunuyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tavada pratik somon tarifi! Omega 3 deposu tavada somon nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 2dk
Pişirme Süresi 10dk

Somon balığı da yüksek Omega 3 içeriğine sahip balıklar arasında bulunuyor. Balık sevmeyen kişilerin bile yiyebildiği somon balığı tavada yapıldığında hem çok pratik oluyor hem de eşsiz bir lezzete kavuşuyor.

MALZEMELER

  • 2 Adet Somon fileto
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

TARİF

  • Filetolara tuz ve karabiber serperek elinizle her tarafına yedirin.
  • Teflon tavaya 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup balıkları yerleştirin.
  • Orta ateşte her bir yüzünü 4-5 dk kadar pişirin.
  • Yeşillik, limon ve domates ile servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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