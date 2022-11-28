Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tavada pratik somon tarifi! Omega 3 deposu tavada somon nasıl yapılır?

Somon balığı da yüksek Omega 3 içeriğine sahip balıklar arasında bulunuyor. Balık sevmeyen kişilerin bile yiyebildiği somon balığı tavada yapıldığında hem çok pratik oluyor hem de eşsiz bir lezzete kavuşuyor.

MALZEMELER 2 Adet Somon fileto

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

TARİF Filetolara tuz ve karabiber serperek elinizle her tarafına yedirin.

Teflon tavaya 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup balıkları yerleştirin.

Orta ateşte her bir yüzünü 4-5 dk kadar pişirin.

Yeşillik, limon ve domates ile servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

