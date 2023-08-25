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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ödülü ne kadar, kaç TL?

25.08.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Son olarak sezon finali ile yayın hayatına ara veren Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ödülü ne kadar, kaç TL?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in ne zaman başlayacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı artan ödül miktarı ve yeni bölümleriyle yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. İşte Zuahl Topal'la Yemekteyiz yeni sezona dair detaylı bilgiler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zuhal Topal programın 28 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Programın geçen sezon olduğu gibi hafta içi her gün ekrana gelmesi bekleniyor.

zuhal topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmada geçtiğimiz sezon 50 bin TL büyük ödül veriliyordu. Yeni sezonda Yemekteyiz'i şampiyon olarak tamamlayan yarışmacı 75 bin TL'nin sahibi olacak.

zuhal topal

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde Gaziantepli bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu ile birlikte oyunculuğa merak sardı.

Üniversitede Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü aynı anda kazandı. Tercihini tiyatro bölümünden yana kullandı. MSM'de eğitim gördüğü sırada iki tiyatro oyununda başrolde yer aldı.

Televizyona ilk adımını 1994 yılında Show TV'de yayımlanan Palavra Aşklar adlı dizi ile attı. 2002 yılında dönemine damga vuran Film Gibi programında Sinan Çetin'in asistanlığını yaptı.

yemekteyiz 2

2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanındı. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında bir müdireyi oynayan Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.

2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu. 3 sezon yayımlanan yarışma Haziran 2021'de 625. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti.

Yine, 2021'de TV8'de yemek programı olan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu üstlendi ve program "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" adıyla 13 Eylül 2021 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

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