Zülfü Livaneli: Oylarımızı Alper Taş'a atalım

Sanatçı Zülfü Livaneli, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’a destek çağrısı yaptı.

Alper Taş’ın Twitter hesabından paylaştığı videoda Zülfü Livaneli, “Beyoğlu Belediye Başkan adayımız Alper Taş’ı bütün yüreğimle destekliyorum. Çünkü Alper Taş, hem Beyoğlu’na hem de demokrasimize yakışan bir isim bir başkan olacak. Çünkü Alper Taş barışın dilini konuşuyor, demokrasinin güzel dilini konuşuyor” diye konuştu.

“Beyoğlu’nu nasıl yöneteceğini değil halk tarafından ilçenin nasıl yönetileceğini anlatıyor” diyen Livaneli “Bu da bizim yıllardır özlemini çektiğimiz bir durum. Bu bir fırsattır, bu bir şanstır, Türkiye’ye çok büyük etkileri olacaktır. Beyoğlu gibi bir ilçenin başkanlığını alması Türkiye’de önemli bir simge oluşturacaktır. Bu bakımdan sandığa gidelim, oylarımızı Alper Taş’a atalım ve bu sefer oylarımıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

