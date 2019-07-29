Zülfü Livaneli'yi mest eden video! 'Lütfen DM'den yaz'

Ünlü müzisyen Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından kendisinin bestelediği 'Güneş Topla Benim İçin' şarkısını okuyan Ali İnsan'ın videosunu paylaştı. Livaneli, sosyal medya hesabından seslendiği küçük çocuğun kendisine ulaşmasını istedi.

"GÜZEL İNSAN ZÜLFÜ LİVANELİ"

Keman çalarak şarkı söyleyen Ali İnsan, geçtiğimiz günlerde Güneş Topla Benim İçin şarkısını seslendirerek çektiği videoyu da YouTube hesabından yayınladı. İnsan'ın "Sözlerini sevgili Ülkü Tamer'in yazdığı ve tüm şarkılarını severek dinlediğim güzel insan Zülfü Livaneli'nin bestelediği bir eser "Güneş Topla Benim İçin". Bence sizlerde beğeneceksiniz" notuyla yayınladığı videoya Zülfü Livaneli sessiz kalmadı.

"LÜTFEN BANA DM'DEN YAZ"

Livaneli, Twitter hesabından Ali İnsan'ın videosunu paylaşarak "Güzel insan sensin Alicim. Hayranlarından biriyim. lütfen bana DM'den yaz, iletişim bilgilerini ver. Gözlerinden öperim" dedi.





