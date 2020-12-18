Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka dizisi final bölümü ne zaman?

Ekranlarda yaprak dökümü devam ediyor. Maria ve Mustafa, Çocukluk ve Kalk Gidelim dizilerinden sonra Fox TV'de ekrana gelen Zümrüdüanka için de final kararı alındı.

Alp Nevruz ve Ceren Yılmaz'ın başrolde olduğu otantik atmosferde çekilen dizi 26. bölümüyle final yapacak. Zümrüdüanka'nın 26. ve final bölümü ise Ocak ayının ilk haftasında yayınlanacak.

ZÜMRÜDÜANKA NEDEN BİTİYOR?

Pastel Film tarafından hazırlanan Zümrüdüanka dizisi sezona oldukça iddialı başlamış ve uzun süre yüksek reyting oranlarıyla yayına devam etmişti. Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yapımcısı olduğu Zümrüdüanka otantik bir atmosferi olan Kapadokya'ya da çekiliyor. Zümrüdüanka'nın 23. bölümü 16 Aralık Çarşamba günü yayınlanmıştı



Zümrüdüanka dizisi son bölümüyle reyting sıralamasında ilk 10'a giremedi. Yeni dizilerin başlaması ve çarşamba akşamları güçlü rakiplerle yarışan Zümrüdüanka daha önceki başarısını yakalayamadı. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman, Tv8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizileri de çarşamba akşamları Zümrüdüanka'nın yarıştığı diziler arasında.



