Zümrüdüanka dizisinde sürpriz veda! Itır Esen ayrılıyor mu?

Başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisine geçtiğimiz bölümlerde Nisa Özgüç karakteri ile dahil olan usta oyuncu Itır Esen yayınlanacak olan yeni bölümlerde projeye veda edecek.

Yapımını Pastel Film'in, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan ve Sebahat Kumaş gibi isimlerin yer aldığı diziye son olarak ise ünlü oyuncu Sermiyan Midyat da katılmıştı.

Midyat, ekibe projeden ayrılacan olan Itır Esen'in hayat verdiği karakterin eşi rolüyle katılacak. Kapadokya'da çekilen diziye geçen haftalarda koronavirüs molası verilmişti. Her şey yolunda giderse dizinin 20 Nisan'da sete çıkması planlanıyor.

Sermiyan Midyat dizide Mahir Özgüç karakterine hayat verecek. Mardin'den gelen Özgüç ailesinin lideri Mahir, Hamit'in babası ve Nisan'ın da kocasıdır. Demirkanların düşmanı ve sert bir adamdır.

