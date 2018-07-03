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Türkiye'nin ciğerleri, ihmal ve faili meçhul kurbanı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de geçen yıl 11992,76 hektar ormanlık alan, yangında zarar gördü.

Türkiye'nin ciğerleri, ihmal ve faili meçhul kurbanı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de geçen yıl 11992,76 hektar ormanlık alan, yangında zarar gördü. Bu alanlardan 5733,26 hektarı ihmal sonucu yandı. 2017'de meydana gelen 2 bin 411 orman yangınının 1280'inin çıkış nedeni ise aydınlatılamadı.
En son 2015 yılında yapılan geniş çaplı incelemede 22.3 milyon hektara ulaşan orman alanları, Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütse de ormanlara bilinçli zarar verilmesinin önüne geçilemedi. Her yıl özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı mücadele etmek için tam kapasite çalışan Orman Genel Müdürlüğü, yangında zarar gören alanları da aynı yıl içerisinde yeşillendirme çalışmalarına başlayarak geri kazanıyor.
FAİLİ MEÇHULLER ARTIŞTA
Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 2017 istatistiki verilerini açıkladı. 1988 yılından bu yana verilerin yer aldığı istatistiklerde, son 6 yılda Türkiye genelinde yangın sayısının ve yanan alanların bazı yıllarda pik yaptığı görüldü. 2011 yılında 1954 yangın olayı meydana gelirken, 3612 hektar alan zarar gördü. 2012 yılında yangın sayısı 2 bin 450'ye, yanan alan ise 10454 hektara çıktı. Artış 2013 yılında da sürerken 2014 ve 2015 yıllarında rakamların 3'te 2 oranında azaldığı dikkati çekti. 2016 ve 2017 yıllarında tekrar artışa geçen rakamlarda yangının çıkış nedenleri arasında yer alan 'faili meçhul' verisinin yüksekliği dikkati çekti. 2017 yılında 2 bin 411 orman yangınının 1280'inin çıkış nedeni aydınlatılamazken 4135 hektar alan bu şekilde zarar gördü. Son 10 yılda faili meçhul yangın olayının 2013 yılında 5789 hektar alanın yanmasıyla en yüksek veri olduğu görüldü.
FAİLİ MEÇHULLERDE KÜTAHYA, ERZURUM VE ŞANLIURFA ÖNDE
Hem güvenlik güçleri hem de orman bölge müdürlükleri personelinin incelemesine rağmen çıkış nedeni bilinmeyen ve faili meçhul olarak nitelendiren olaylarda Türkiye, 2017 yılında 4135 hektar ormanlık alanı kaybetti. Faili meçhul olaylarda Kütahya 854,65 hektar alanla ilk sırada, 666,43 hektar alanla Erzurum ikinci, 518,82 hektar alanla Şanlıurfa üçüncü sırada yer aldı.
CİĞERLERİMİZİ KUNDAKLIYORUZ
2017 yılında Türkiye genelinde 11992,76 hektar orman alanı yangında zarar gördü. Bu alanlardan 5733,26 hektarı ihmal sonucu, 621,1 hektarı kasıtlı olarak, 1418,47 hektarı da kaza kaynaklı yanarak zarar gördü. Antalya, kasıtlı olarak değerlendirilen yangınlarda, kundaklamada Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı. Antalya'da geçen yıl 273 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 160'ının faili meçhul olarak değerlendirildiği verilerde 23 yangının yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerden, 30 yangının kundaklama nedeniyle çıktığına yer verildi. 9 yangının anız yakması nedeniyle, 3'ünün sigara izmariti, 3'ünün ise piknik ateşinden çıktığı belirlenirken, 45 yangın ise diğer nedenlerle çıktı. Geçen yıl Antalya'da kundaklamaya bağlı 353 hektar alan zarar görürken diğer sebeplerden toplamda 2755 hektar orman alanı zarar gördü. Kundaklamada Antalya'nın ardından 79,06 hektarla Muğla ikinci, 25,80 hektar alanla Kahramanmaraş 3'üncü sırada yer aldı.

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Türkiye'nin ciğerleri, ihmal ve faili meçhul kurbanıTürkiye'nin ciğerleri, ihmal ve faili meçhul kurbanıTürkiye'nin ciğerleri, ihmal ve faili meçhul kurbanıTürkiye'nin ciğerleri, ihmal ve faili meçhul kurbanı

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