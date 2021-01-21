06.06 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ne düşündüğünü merak etmek karşı konulamaz bir tutkudur. Hiçbirimizin zihin okuma süper gücü olmadığına göre karşı tarafa bu soruyu yöneltmeniz gerekecektir. Bu iş tamamen cesaret ister. Cesaretini henüz toplayamayanlar için başka bir yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntem saat ritüeli olarak biliniyor. Saat ritüeli denildiğinde durumun biraz anlamsız gözüktüğünün farkındayız. Ancak saatler sadece zamanı göstermekle görevli değildir. Zaman dilimleri hayata yön veren derin anlamlar taşır. Bu anlamları öğrendikten sonra daha sık saate bakmaya başlayacağınıza eminiz. Saat ritüelinin en önemli parçalarından biri 06.06’ya denk gelmektir. Peki, 06.06 ne anlama gelir? 06.06 saat anlamı nedir? Telefona bağımlı olarak yaşadığımız çağımızda hemen her dakika zamanı öğrenebilirsiniz. Zamanı öğrendikten sonra ise aşk hayatınıza yön veren bu saat ritüellerinin anlamlarını sizler için araştırdık. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı oyunu aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 06.06’yı görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 06.05 ise ve 1 dakika sonra 06.06 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 06.06’ya denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 06.06 saat anlamı var. 06.06 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zaman geçmişin getirdikleri, şu anın sürprizleri ve geleceğin belirsizliği içinde akıp giden uçsuz bucaksız bir maceradır. Bu maceraya hayaller ve arzular bu yolda size eşlik eder. Bu eşlik sırasında saat ritüeli sizleri ağırlayan en şifalı istasyon olur. Saatler 06.06’yı gösterdiğinde ve siz tesadüf eseri bunu gördüğünüzde evrenin sizlere iletmek istediği bir mesaj olduğunu bilmelisiniz.

06.06 saati kesinlikle sahip olduğunuz zenginliklere ve maddi şeylere daha az şekilde odaklanmanız gerektiğini ifade eder. Bu saatlerdeki rakamlarında özel bir anlamı vardır. Sıfır sonsuzluğu, küresel varoluşu, evrenin zıtlıklarını anlatır. Kozmik enerjinin bir parçası olarak bireyin varoluşsal yolculuğunu söyler. Sıfır enerjisi karmik, döngüsel ve akışsal oluşumdur. Altı rakamı ise denge, uyum, sakinlik, barış, hoşgörü, anlayış, duygusal derinlik, şefkat, özveri, basitlik ve adaleti temsil eder. Bu iki rakamın birleşimi ise kişinin iç dünyasına yapacağı özsel bir yolculuğun anahtarı olacaktır. 06.06 saat anlamının genel enerjisini içerisinde barındıran 12 sayısı bütün olumsuz durumlara rağmen hayatınıza şans ve sevgi getireceğine eminiz. Bu sayı genel olarak, aşkı, sevgiyi, huzuru, mutluluğu, şansı ve güzel dilekleri içerisinde taşır. Hatta bu saatin sonraki dönemde hayatınıza uğurlu dokunuşları olacağını da söyleyebiliriz. Yapmanız gereken tek şey kendinize izin vermektir. Kafanızı çevirdiğinizde saatin 06.06 olduğunu görüyorsanız, bugünün sizin için çok iyi geçeceğini söylemeyeceğiz. Hiç hesap etmediğiniz küçük sorunlar canınızı sıkabilir hatta bunları kafaya takmanız durumunda ise tüm gününüz zehir olabilir. Gün boyunca gergin hissetmeniz olasıdır. İlişkinizde ya da ailenizde yaşayacağınız küçük sorunlar yüzünden iş hayatınız olumsuz etkilenebilir.