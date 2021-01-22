07.07 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili ne düşündüğünü merak ettiğinizi biliyoruz. Bu merakınızı gidermek için kimi zaman karşı tarafa sorular sorarsınız kimi zaman ise yaptığınız çıkarımlarla bu durumu anlamaya çalışırsınız. Hiçbirinizin beyinleri okuma süper gücü olmadığına ve şıp diye istediğimiz kişinin kafasının içine giremediğimize göre çıkarım yapma seçeneği daha işlevsel bir hale geliyor. Hele ki karşı tarafa ne hissettiğini soracak cesaretiniz yoksa çıkarımlar bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Çıkarım için ise size saat ritüeli olarak isimlendirilen bir yöntemi anlatacağız. Zaman dilimleri hayata yön veren derin anlamlar taşır. Bu anlamları öğrendikten sonra daha sık saate bakmaya başlayacağınıza eminiz. Saat ritüelinin en önemli parçalarından biri 07.07’e denk gelmektir. Peki, 07.07 ne anlama gelir? 07.07 saat anlamı nedir? Kişisel gelişim klişelerinden biri olan “Zaman en değerli hazinedir.” sözünü kulağınıza küpe etmenizi istiyoruz. Çünkü zaman kozmik ve belirsiz havası içinde her daim sizlere yeni sürprizler hazırlar. Bazen bu sürprizler hayatınızı tepetaklak edecek derecede kötü, bazen ise mükemmel sonuçlar doğurabilecek kadar iyi olabilir. Aşk hayatınıza yön veren bu saat ritüellerinin anlamlarını sizler için araştırdık. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı oyunu aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 07.07’yi görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 07.06 ise ve 1 dakika sonra 07.07 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 07.07’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 07.07 saat anlamı var. 07.07 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zaman geçmiş, bugün ve yarınları içerisinde barındıran sonu gelmez, ön görülemez bir deryadır. Bu ön görülemez olması ise zaman kavramını daha gizemli ve çekici hale getirir. Bu gizemli serüvene adım atarken bazı ritüeller size eşlik eder. Bu eşlik sırasında saat ritüeli sizleri ağırlayan en şifalı istasyon olur. Saatler 07.07’ye gösterdiğinde ve siz tesadüf eseri bunu gördüğünüzde evrenin sizlere iletmek istediği bir mesaj olduğunu bilmelisiniz.